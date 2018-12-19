Antalya İlk Ziyaret Anne ve Babasının Mezarına

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MUHİTTİN BÖCEK'TEN, CHP VE İYİ PARTİ'YE TEŞEKKÜR ZİYARETİ

CHP'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek, CHP ve İYİ Parti il başkanlıklarını ziyaret ederek teşekkür etti. CHP İl Binası önünde İl Başkanı Ahmet Kumbul ve partililer tarafından karşılanan Böcek, gençlik ve kadın kollarını ziyaret ederek Kumbul'un makamına çıktı. Burada kısa bir konuşma yapan Muhittin Böcek, CHP örgütlerine ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e teşekkür etti. 17 yıldır CHP çatısı altında olduğunu belirten Böcek, 'Cumhuriyete ve CHP'ye birlikte sahip çıkacağız. Antalya'da kimse ile kavga etmeden, Atatürk devrimlerine inanan herkesle Antalya için çalışacağız. Güzel Antalyamıza güzel hizmetler yapacağız" diye konuştu.

'31 MART'TA KUTLAMA YAPACAĞIZ'

CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul da Böcek'in kamuoyu araştırmaları ve CHP Genel Merkezi'nin araştırmaları sonucu Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklandığını söyledi. Böcek'in Konyaaltı'nın 20 yıldır belediye başkanlığını yaptığını hatırlatan Kumbul, 31 Mart'ta da Böcek'i Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreceklerini kaydetti. Kumbul, 'Böcek'i 31 Mart'ta belediye başkanı olarak makamında ziyaret edeceğiz. Bütün örgütlerimizle ve demokrasi ile laiklikten yana olan herkesle bunu başaracağız. İlçe belediye başkan adaylarımıza da başarılar diliyorum. 31 Mart akşamı birlikte kutlama yapacağız" dedi.

Kaynak: DHA