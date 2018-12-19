Antalya İlk Ziyaret Anne ve Babasının Mezarına

CHP'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek, seçim çalışmaları öncesinde, anne ve babasının mezarını ziyaret etti.

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, dün Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklandı. Dün akşam saatlerinde Antalya Havalimanı'na gelen Böcek'i, kalabalık parti grubu karşıladı. Adaylık açıklamasının ertesi gününde Böcek, anne ve babasının mezarını ziyaret etti. Antalya Uncalı Mezarlığı'nda mezarı bulunan annesi Ayşe Ana Karakuş Böcek'in mezarını ziyaret ederek güne başlayan Böcek, ardından Çağlarca Mahallesi'ndeki mezarlıktaki babası Mustafa Böcek'in kabrini ziyaret etti. Anne ve babasının mezarlarına çiçek bırakan Böcek, oğlu Gökhan ve ağabeyi Şadi Böcek'le mezarların başında dua etti.

'25 YILLIK BİRİKİMİMİ BÜYÜKŞEHİR İÇİN KULLANACAĞIM'

Muhittin Böcek, kendisini bugünlere getiren anne ve babasını saygıyla andığını kaydetti. Adaylığının açıklanmasının ardından ilk gününü, her şeyini borçlu olduğu anne ve babasını ziyaret ederek başlamak istediğini belirten Böcek, Ailem beni hayırlı bir evlat olmam için yetiştirdi. 25 yıldır siyasetle kendimi Antalya'ya adadım. 25 yıllık birikimimi büyük bir aşk ve gayretle Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için kullanmak istiyorum. Beni yetiştiren anne ve babam nur içinde yatsın dedi.

Kaynak: DHA