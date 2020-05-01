ANTALYA İletişim öğrencileri, duygularını şiir ve şarkılarla dile getirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ANTALYA İletişim öğrencileri, duygularını şiir ve şarkılarla dile getirdi

ANTALYA İletişim öğrencileri, duygularını şiir ve şarkılarla dile getirdi
01.05.2020 10:43 | Son Güncelleme: 01.05.2020 10:50

İletişim öğrencileri, duygularını şiir ve şarkılarla dile getirdi*- Koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitim gören Akdeniz Üniversitesi (AÜ) İletişim Fakültesi öğrencileri, karantina günlerinde şiirlerle, şarkılarla Türkiye'ye 'Evde Kal' mesajı verdi.

İletişim öğrencileri, duygularını şiir ve şarkılarla dile getirdi

*- Koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitim gören Akdeniz Üniversitesi (AÜ) İletişim Fakültesi öğrencileri, karantina günlerinde şiirlerle, şarkılarla Türkiye'ye 'Evde Kal' mesajı verdi.

*- Radyo Televizyon Sinema öğrencisi Muhammet Kazım Köse, kendi yazdığı bir rap şarkısıyla karantina günlerini, duygularını ve uzaktan eğitimi anlatan en renkli ve ilginç mesaj oldu.

*- Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal, öğrencilerine koronavirüsün fiziksel ayrılığa neden olsa da kalpleri ayıramadığını belirterek, onları çok sevdiğini söyledi.

Koronavirüs önlemleri dolayısıyla arkadaşlarından, kampüslerinden, sınıflarından ve hocalarından ayrı kalarak uzaktan eğitim gören AÜ İletişim Fakültesi öğrencileri, duygularını şiirlerle, şarkılarla aktardı. Radyo Televizyon Sinema öğrencisi Bircan Nağıyeva duygularını 'Rüzgarın yaprakları koparmasına rağmen yeniden yaralı yerlerinden tomurcuklanıyordu dallar' şiiriyle anlatırken, dünyanın zor bir süreçten geçtiğini söyledi. Nağıyeva, "Bu süreçten çıktığımızda kendimizi korumamız lazım, çünkü psikolojimizi etkileyen o kadar negatif etken var ki. Okulumu, hocalarımı, arkadaşlarımı, doğayı çok özlüyorum" dedi.

GİTARLA 'SEN CORONALANMA' ŞARKISI

Radyo Televizyon Sinema öğrencisi Alper Düzcan ise gitarıyla şarkı söyledi. 'Sen coronalanma' diye seslenen Düzcan, uzaktan eğitim sürecinin iyi gittiğini söyleyerek, "Rektörümüz ve dekanımız bu süreçte gerçekten bize çok destek çıkıyor. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Evde kal Türkiye" dedi.

UKULELE İLE MESAJ

Halkla İlişkiler öğrencisi Ayşe Pırtık da elinde ukulele ile verdiği mesajında, "Karantina günlerinde duygularım gerçekten çok yoğun. Antalya'da özellikle nisan ayını yaşamak çok çok güzeldir. Nisan Antalya'nın en güzel aylarından biridir. Umarım kampüsümüze en kısa zamanda geri döneceğiz. Özellikle başta sağlık çalışanları olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Hep birlikte üstesinden geleceğiz" şeklinde konuştu.

DUYGULARINI RAPLE ANLATTI

Radyo Televizyon Sinema öğrencisi Muhammet Kazım Köse, kendi yazdığı bir rap şarkısıyla karantina günlerini, duygularını ve uzaktan eğitimi anlattı. Ellerinde eldivenle şarkı söyleyen Köse, "Kalmadı günlerin anlamı/ Bütün gün süslenip allanıp pullanan, tüm gün üşenip kalkmadı, duş bile almadı./ Mağazada sokakta müşteri kalmadı./ Gündemi salladı pandemi/ Ben okula gidiyordum daha demin/ Geçmem gerekiyor sınıfı şimdi benim/ Dersleri uzaktan halledip/ Mahfedin dünyayı aferin/ Evrenin bize laneti buydu/ Yarasa nasıl yenir merak edip durduk/ İzole olduk ama esareti bulduk/ Mesafeni koru/ Tek çare var o da yakalanmamak/ Vardır elbet esaretin sonu cesaretli olun" dedi.

HERKES BİRBİRİNE YARDIM ETMELİ

Radyo Televizyon Sinema öğrencisi Yaren Kaya, mesajında salgın haberiyle birlikte pek çok öğrencinin ailesinin yanına döndüğünü, az bir kesimin ise üniversiteyi okudukları şehirde kalmayı tercih ettiğini söyledi. Kaya, "Hepimiz için çok zor bir dönem, fakat üniversite öğrencilerinin pek çok derdi var bu konuyla ilgili. Özellikle yaşadığı eve kira vermek zorunda olan öğrenciler var. Onlardan biri de benim. Bu dönemde herkesin birbirine olabildiğince yardımcı olması gerektiğini düşünüyorum" dedi. Mesajında özellikle sağlık çalışanlarına kolaylık dileyen Kaya, "Gerçekten en riskli olan gruptakiler onlar. Hepimiz çok minnettarız. Umarım ülkece bu süreci çabuk atlatırız. Herkesi çok seviyorum" şeklinde konuştu.

BÖLÜMÜYLE İLGİLİ İÇERİKLER ÜRETİYOR

Radyo Televizyon Sinema öğrencisi Hasan Hüseyin Alkan da evde kaldığı dönemde bölümüyle ilgili içerikler ürettiğini söyledi. Alkan şiirli mesajında "Her yağmur yağdığında o güzel gözlerin dolduğunda önce gözyaşını, sonra sebebini silesin gelir" dedi.

TÜM ÇALIŞANLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Radyo Televizyon Sinema öğrencisi Rümeysa Koca ise mesajına, "Yarın farklıdır bugünden/ Adı değişir hiç olmazsa/ Kara bir suyu geçiyoruz şimdilerde/ Basarak yosunlu taşlara/ Sen bugünden yarına birazcık umut sakla" dizeleriyle başladı. Koca, "Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm çalışanlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

'HEPİNİZİ ÇOK SEVİYORUM'

AÜ Rektörü Prof.Dr. Mustafa Ünal da öğrencilere "Koronavirüs bizi fiziken ayırdı ama kalplerimizi ayıramadı" dedi. Uzaktan eğitimin de bir iletişim şekli olduğunu belirten Prof. Dr. Ünal, "Tüm öğrencilerimizi kampüste göreceğimiz günleri iple çekiyoruz. İnşallah, gördüğümüz kadarıyla bu çok da uzun olmayacak. Sizleri çok seviyoruz. Lütfen kendinize iyi bakın, evde kalın, uzaktan eğitimle size verilen dersleri takip edin. Kendinize iyi bakın" dedi.

ANTALYA İletişim öğrencileri, duygularını şiir ve şarkılarla dile getirdi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor Haberler
Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor
Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu Haberler
Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu
Güne düşüşle başlayan gram altın 376 liradan işlem görüyor Haberler
Güne düşüşle başlayan gram altın 376 liradan işlem görüyor
Koronadan ölen iş adamıyla ilgili ürkütücü iddia: Paradan bulaştı Haberler
Koronadan ölen iş adamıyla ilgili ürkütücü iddia: Paradan bulaştı
Koronavirüs bulaştırmada şüpheli konumda olan rakun köpeği, Türkiye'de ilk kez görüntülendi Haberler
Koronavirüs bulaştırmada şüpheli konumda olan rakun köpeği, Türkiye'de ilk kez görüntülendi
Mehmet Topuz'dan yıllar sonra gelen çarpıcı itiraf: Bruno Alves'i tekme tokat dövdüm, Fenerbahçe'den kovuldum Haberler
Mehmet Topuz'dan yıllar sonra gelen çarpıcı itiraf: Bruno Alves'i tekme tokat dövdüm, Fenerbahçe'den kovuldum
Voleybol maçını kaybeden Nisa ve Evrim, Acun Ilıcalı'nın yemek teklifini reddetti
Voleybol maçını kaybeden Nisa ve Evrim, Acun Ilıcalı'nın yemek teklifini reddetti
Salgın nedeniyle çekimleri durdurulan Sefirin Kızı, 19. bölümle sezon finali yapacak
Salgın nedeniyle çekimleri durdurulan Sefirin Kızı, 19. bölümle sezon finali yapacak
Geçtiğimiz hafta 9 yaşındaki oğlu vefat eden Harun Tan'dan duygulandıran paylaşım: Gömdük ne varsa içimize
Geçtiğimiz hafta 9 yaşındaki oğlu vefat eden Harun Tan'dan duygulandıran paylaşım: Gömdük ne varsa içimize
Trump: Koronavirüsün Çin'deki laboratuvardan çıktığına dair kanıt gördüm
Trump: Koronavirüsün Çin'deki laboratuvardan çıktığına dair kanıt gördüm
ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü: Koronavirüs insan yapımı değil
ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü: Koronavirüs insan yapımı değil
Selçuk İnan, Fatih Terim'le görüştükten sonra geleceğini netleştirecek
Selçuk İnan, Fatih Terim'le görüştükten sonra geleceğini netleştirecek
Afrin'i kana bulayan teröristin kimliği belli oldu! Oğlu da PKK'lı çıktı
Afrin'i kana bulayan teröristin kimliği belli oldu! Oğlu da PKK'lı çıktı
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, halsizlik şikayetiyle hastaneye kaldırıldı
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, halsizlik şikayetiyle hastaneye kaldırıldı
Fenerbahçe teknik heyetinde görev alacağı konuşulan takım kaptanı Emre Belözoğlu: Henüz görevimi tamamlamadım
Fenerbahçe teknik heyetinde görev alacağı konuşulan takım kaptanı Emre Belözoğlu: Henüz görevimi tamamlamadım
Korona bağlantılı çocuk hastalığı için Dünya Sağlık Örgütü harekete geçti
Korona bağlantılı çocuk hastalığı için Dünya Sağlık Örgütü harekete geçti
İsrailli mühendis, tek tweetle ABD'yi 69 milyon dolar dolandırdı
İsrailli mühendis, tek tweetle ABD'yi 69 milyon dolar dolandırdı
BM korona faturasını onlara kesti: Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi
BM korona faturasını onlara kesti: Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi
Bakan Pakdemirli, elde kalan ürünlerle ilgili çiftçilere ve besicilere müjdeyi verdi
Bakan Pakdemirli, elde kalan ürünlerle ilgili çiftçilere ve besicilere müjdeyi verdi
Fransız ekibi Rennes, Eski Galatasaraylı Steven Nzonzi'nin sözleşmesini uzattı
Fransız ekibi Rennes, Eski Galatasaraylı Steven Nzonzi'nin sözleşmesini uzattı
Son Dakika: İstanbul'da sokağa çıkma yasağında taksiler, 12.500 seferle sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak
Son Dakika: İstanbul'da sokağa çıkma yasağında taksiler, 12.500 seferle sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak
Fransa Futbol Federasyonu, PSG'yi şampiyon ilan etti
Fransa Futbol Federasyonu, PSG'yi şampiyon ilan etti
Fenerbahçe, 4 Mayıs'ta Samandıra'da antrenmanlara başlayacak
Fenerbahçe, 4 Mayıs'ta Samandıra'da antrenmanlara başlayacak
5 yaşındaki çocuğa tacizde bulunan şahıs mahalleli tarafından suçüstü yakalandı
5 yaşındaki çocuğa tacizde bulunan şahıs mahalleli tarafından suçüstü yakalandı
New York'ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı
New York'ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı
Bankacılık sektörünün mevduatı 39,7 milyar lira arttı
Bankacılık sektörünün mevduatı 39,7 milyar lira arttı
Trabzon'da koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden kaçan kişi bankada yakalandı
Trabzon'da koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden kaçan kişi bankada yakalandı
Türk ortaklı şirket koronavirüs aşısının insan testlerine başladı
Türk ortaklı şirket koronavirüs aşısının insan testlerine başladı
Yılmaz Vural'dan Jurgen Klopp ile ilgili ilginç sözler: Adamın anası ağlamış, düğüne mi gidiyorsun?
Yılmaz Vural'dan Jurgen Klopp ile ilgili ilginç sözler: Adamın anası ağlamış, düğüne mi gidiyorsun?
İçişleri Bakanı Soylu, 1 Mayıs'ı Barış Manço'nun şarkısından alıntıyla kutladı
İçişleri Bakanı Soylu, 1 Mayıs'ı Barış Manço'nun şarkısından alıntıyla kutladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Ömer Çelik Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Cem Yılmaz Demet Akalın Bülent Ersoy
Spor Ali Koç Arda Turan Caner Erkin Mauricio Isla Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Ankara Avrupa Futbolcu Beşiktaş
Şu an buradasınız: ANTALYA İletişim öğrencileri, duygularını şiir ve şarkılarla dile getirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.5.2020 11:23:17. #1.14#
title