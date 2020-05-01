ANTALYA İletişim öğrencileri, duygularını şiir ve şarkılarla dile getirdi

İletişim öğrencileri, duygularını şiir ve şarkılarla dile getirdi*- Koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitim gören Akdeniz Üniversitesi (AÜ) İletişim Fakültesi öğrencileri, karantina günlerinde şiirlerle, şarkılarla Türkiye'ye 'Evde Kal' mesajı verdi.

İletişim öğrencileri, duygularını şiir ve şarkılarla dile getirdi

*- Koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitim gören Akdeniz Üniversitesi (AÜ) İletişim Fakültesi öğrencileri, karantina günlerinde şiirlerle, şarkılarla Türkiye'ye 'Evde Kal' mesajı verdi.

*- Radyo Televizyon Sinema öğrencisi Muhammet Kazım Köse, kendi yazdığı bir rap şarkısıyla karantina günlerini, duygularını ve uzaktan eğitimi anlatan en renkli ve ilginç mesaj oldu.

*- Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal, öğrencilerine koronavirüsün fiziksel ayrılığa neden olsa da kalpleri ayıramadığını belirterek, onları çok sevdiğini söyledi.

Koronavirüs önlemleri dolayısıyla arkadaşlarından, kampüslerinden, sınıflarından ve hocalarından ayrı kalarak uzaktan eğitim gören AÜ İletişim Fakültesi öğrencileri, duygularını şiirlerle, şarkılarla aktardı. Radyo Televizyon Sinema öğrencisi Bircan Nağıyeva duygularını 'Rüzgarın yaprakları koparmasına rağmen yeniden yaralı yerlerinden tomurcuklanıyordu dallar' şiiriyle anlatırken, dünyanın zor bir süreçten geçtiğini söyledi. Nağıyeva, "Bu süreçten çıktığımızda kendimizi korumamız lazım, çünkü psikolojimizi etkileyen o kadar negatif etken var ki. Okulumu, hocalarımı, arkadaşlarımı, doğayı çok özlüyorum" dedi.

GİTARLA 'SEN CORONALANMA' ŞARKISI

Radyo Televizyon Sinema öğrencisi Alper Düzcan ise gitarıyla şarkı söyledi. 'Sen coronalanma' diye seslenen Düzcan, uzaktan eğitim sürecinin iyi gittiğini söyleyerek, "Rektörümüz ve dekanımız bu süreçte gerçekten bize çok destek çıkıyor. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Evde kal Türkiye" dedi.

UKULELE İLE MESAJ

Halkla İlişkiler öğrencisi Ayşe Pırtık da elinde ukulele ile verdiği mesajında, "Karantina günlerinde duygularım gerçekten çok yoğun. Antalya'da özellikle nisan ayını yaşamak çok çok güzeldir. Nisan Antalya'nın en güzel aylarından biridir. Umarım kampüsümüze en kısa zamanda geri döneceğiz. Özellikle başta sağlık çalışanları olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Hep birlikte üstesinden geleceğiz" şeklinde konuştu.

DUYGULARINI RAPLE ANLATTI

Radyo Televizyon Sinema öğrencisi Muhammet Kazım Köse, kendi yazdığı bir rap şarkısıyla karantina günlerini, duygularını ve uzaktan eğitimi anlattı. Ellerinde eldivenle şarkı söyleyen Köse, "Kalmadı günlerin anlamı/ Bütün gün süslenip allanıp pullanan, tüm gün üşenip kalkmadı, duş bile almadı./ Mağazada sokakta müşteri kalmadı./ Gündemi salladı pandemi/ Ben okula gidiyordum daha demin/ Geçmem gerekiyor sınıfı şimdi benim/ Dersleri uzaktan halledip/ Mahfedin dünyayı aferin/ Evrenin bize laneti buydu/ Yarasa nasıl yenir merak edip durduk/ İzole olduk ama esareti bulduk/ Mesafeni koru/ Tek çare var o da yakalanmamak/ Vardır elbet esaretin sonu cesaretli olun" dedi.

HERKES BİRBİRİNE YARDIM ETMELİ

Radyo Televizyon Sinema öğrencisi Yaren Kaya, mesajında salgın haberiyle birlikte pek çok öğrencinin ailesinin yanına döndüğünü, az bir kesimin ise üniversiteyi okudukları şehirde kalmayı tercih ettiğini söyledi. Kaya, "Hepimiz için çok zor bir dönem, fakat üniversite öğrencilerinin pek çok derdi var bu konuyla ilgili. Özellikle yaşadığı eve kira vermek zorunda olan öğrenciler var. Onlardan biri de benim. Bu dönemde herkesin birbirine olabildiğince yardımcı olması gerektiğini düşünüyorum" dedi. Mesajında özellikle sağlık çalışanlarına kolaylık dileyen Kaya, "Gerçekten en riskli olan gruptakiler onlar. Hepimiz çok minnettarız. Umarım ülkece bu süreci çabuk atlatırız. Herkesi çok seviyorum" şeklinde konuştu.

BÖLÜMÜYLE İLGİLİ İÇERİKLER ÜRETİYOR

Radyo Televizyon Sinema öğrencisi Hasan Hüseyin Alkan da evde kaldığı dönemde bölümüyle ilgili içerikler ürettiğini söyledi. Alkan şiirli mesajında "Her yağmur yağdığında o güzel gözlerin dolduğunda önce gözyaşını, sonra sebebini silesin gelir" dedi.

TÜM ÇALIŞANLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Radyo Televizyon Sinema öğrencisi Rümeysa Koca ise mesajına, "Yarın farklıdır bugünden/ Adı değişir hiç olmazsa/ Kara bir suyu geçiyoruz şimdilerde/ Basarak yosunlu taşlara/ Sen bugünden yarına birazcık umut sakla" dizeleriyle başladı. Koca, "Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm çalışanlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

'HEPİNİZİ ÇOK SEVİYORUM'

AÜ Rektörü Prof.Dr. Mustafa Ünal da öğrencilere "Koronavirüs bizi fiziken ayırdı ama kalplerimizi ayıramadı" dedi. Uzaktan eğitimin de bir iletişim şekli olduğunu belirten Prof. Dr. Ünal, "Tüm öğrencilerimizi kampüste göreceğimiz günleri iple çekiyoruz. İnşallah, gördüğümüz kadarıyla bu çok da uzun olmayacak. Sizleri çok seviyoruz. Lütfen kendinize iyi bakın, evde kalın, uzaktan eğitimle size verilen dersleri takip edin. Kendinize iyi bakın" dedi.

Kaynak: DHA