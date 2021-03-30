Antalya İl Sağlık Müdürlüğüne kanser taramasında birincilik ödülü

Sağlık Bakanlığı Kanser Daire Başkanlığı tarafından Antalya İl Sağlık Müdürlüğüne kanser taramasındaki başarısı nedeniyle birincilik ödülü verildi.

Sağlık Bakanlığı Kanser Daire Başkanlığı tarafından Antalya İl Sağlık Müdürlüğüne kanser taramasındaki başarısı nedeniyle birincilik ödülü verildi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, ödül belgesini kanser birimi çalışanlarıyla kabul etti.

Hülür, ödül töreninde yaptığı konuşmada, " İlimiz 2019 yılında Serviks Kanseri taramasında hedef nüfusu 100 bin üstü olan iller arasında Türkiye 1.'si olmuştur. Antalya'da 2019 yılında 121 bin 455 kişiyi Serviks Kanser taraması yapılarak hedef nüfusun yüzde 101'üne ulaşılmıştır. Ayrıca 2019 yılında ilimizde 77 bin 981 kişinin mamografi ile meme kanseri taraması, 28 bin 491 kişinin gaitada gizli kan yöntemi ile kolon kanseri taraması yapılmıştır." ifadesini kullandı.

Kanserin önemli bir halk sağlığı problemi olduğunu belirten Hülür, taramalarla ölümün yok edilebildiğini ve erken teşhis edildiğinde tedavinin yaşam kalitesine çok şey katabileceğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca