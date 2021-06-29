Antalya İl Sağlık Müdürlüğü - İl Yüzme Suyu Komisyonu
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Antalya İl Sağlık Müdürlüğü - İl Yüzme Suyu Komisyonu

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü - İl Yüzme Suyu Komisyonu
Habermetre - Haberler | Toplum

Yüzme suyu Çalışmaları 25. 09. 2019 ve 30899 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ortaklaşa çıkarmış oldukları Yüzme Suyu Kalitesinin Yönetilmesine Dair Yönetmelik kapsamında Müdürlüğümüzce yürütülmektedir.

Yüzme suyu Çalışmaları 25. 09. 2019 ve 30899 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ortaklaşa çıkarmış oldukları Yüzme Suyu Kalitesinin Yönetilmesine Dair Yönetmelik kapsamında Müdürlüğümüzce yürütülmektedir.

Halk sağlığını korumak, geliştirmek, koşulları düzeltmek, sağlığa zarar veren bütün hastalıklarla ve zararlı etkenlerle ve risk oluşturan faktörlerle mücadele etmek ve genel sağlığın korunması amacıyla bu çalışma yapılmaktadır.

Akdeniz bölgesi için belirlenmiş olan yüzme sezonu 1 Mayıs - 30 Ekim tarihleri arasında Müdürlüğümüzce belirlenen takvim doğrultusunda 15 günde bir olmak üzere 640 km sahil şeridinde 303 adedi yüzme alanlarından 39 adedi dere kirlilik izleme alanlarından olmak üzere toplam 342 noktadan numune çalışmaları yapılmaktadır. Alınan numuneler mikrobiyolojik analizleri yapılmak üzere soğuk zincirde Antalya Halk Sağlığı Laboratuvarı ve Alanya Halk Sağlığı Laboratuvarlarına teslim edilmektedir.

Yapmış olduğumuz numune çalışmalarının analiz sonuçları numunelerin Laboratuvardan alınış tarihinden itibaren üç gün sonra paydaş kurumlarla (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi, (Asat) (DSİ) Devlet Su İşleri, (TÜRÇEV Türkiye Çevre Eğitim Vakfı ) ) paylaşılmakta ayrıca tüm yüzme alanlarına ait sonuçlar ve izleme noktaları https://yuzme. saglik. gov. tr/ adresinden halka açık bir şekilde yayınlanmaktadır.

İlimizde 2019 yılında yüzme sezonu boyunca 306 numune noktasından toplam 4285 adet numune çalışması yapılmış olup, uygun çıkmayan numunelerle ilgili paydaş kurumlara anlık bilgilendirme yapılmış ve gerekli düzeltici önlemlerin ivedilikle alınması sağlanmıştır.

2021 yılı yüzme sezonunda değerlendirilmek üzere Halkımız tarafından aşağıda belirtilen iletişim kanalları üzerinden Müdürlüğümüze iletilecek görüş ve öneriler 2021 yılında yapılacak olan İl Yüzme Suyu Komisyonu tarafından değerlendirmeye alınacaktır.

Çevre Sağlığı Birimi

Tel : 0 242 237 96 00 (Dahili: 2075-2079)

0 242 320 60 00

Fax : 0 242 228 50 47

e-mail: antalyacs@saglik. gov. tr

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Kaynak: Habermetre

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