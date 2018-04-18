Antalya İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

Vali Münir Karaloğlu, Antalya'yı marka değerine yakışır bir kent haline getirmek istediklerini bildirdi.

Antalya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda Vali Münir Karaloğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Karaloğlu, yapımı devam eden 584 projenin toplam tutarının 19 milyar 131 milyon lira olduğunu belirtti.

Önceki yıllarda 4 milyar 42 milyon lira harcandığına değinen Karaloğlu, 2018 yılı ödeneğinin 2 milyar 685 milyon lira olduğunu ifade etti.

Bu yılın nisan ayına kadar yapılan harcamalarda 736 milyon lirayla ulaştırma sektörünün ilk sırada geldiğini belirten Karaloğlu, bu sektörü eğitim, sağlık ve konutun takip ettiğini açıkladı.

Turizm sezonunun başlamasıyla kentte önemi sorunların yaşanmaması için çeşitli önlemler alınması gerektiğine dikkati çeken Karaloğlu, turizmin yoğun olduğu dönemlerde inşaat faaliyetlerine sınırlama getirileceğini, bu yüzden kamu kurum ve kuruluşları, belediyelerin ve yatırımcı kuruluşların ihale ve imalatlarını hızlandırması gerektiğini vurguladı.



Antalya'da turizm sezonunun kısmen açıldığını dile getiren Vali Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Başta Antalya Büyükşehir Belediyesi ve 19 ilçe belediyemiz olmak üzere şehrimizi güzelce elden geçirmeliyiz. Ana caddelerin temizliği, refüj düzenlemeleri, moloz ve hafriyatların kaldırılması gibi kötü görüntü oluşturan her şeyi ortadan kaldırmalıyız. Antalya'yı marka değerine yakışır bir hale getirmeliyiz. Kurumlarımız bu noktada üstüne düşen görevi yerine getirmeli. Antalya, Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi. Burada bizim vereceğimiz kötü bir fotoğraf, Türkiye'nin fotoğrafı olur. Buna hiçbirimizin, hiçbir kurumun hakkı yok. Hiçbir görevlimizin görevini ihmal ederek oluşturacağı kötü görüntüyle, ülkemizin imajını zedelemeye hakkı yoktur."

Karaloğlu'nun konuşmasının ardından TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi Müdür Vekili Halil Karabıyık, Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu ve Tapu Kadastro Bölge Müdürü Mürsel Necmi Akkoca, sunum yaptı.

Karayolları Bölge Müdürü Arif Çobanoğlu da yapım çalışmaları devam eden Kumluca yolu hakkında bilgi verdi.

Çobanoğlu, heyelanlı bölgenin 20 noktasında sondaj çalışması yapıldığını, 20 Haziran'a kadar yolun trafiğe açılacağını müjdeledi.