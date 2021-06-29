Antalya İl Jandarma Komutanlığı Ekipleri, Kades Uygulamasını Kadınlara Tanıttı
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Antalya İl Jandarma Komutanlığı Ekipleri, Kades Uygulamasını Kadınlara Tanıttı

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Ekipleri, Kades Uygulamasını Kadınlara Tanıttı
Habermetre - Haberler | Toplum

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın aile içi şiddeti önlemek amacıyla geliştirdiği ve akıllı telefonlar ile kullanılan KADES uygulamasını Kepez bölgesinde kadınlara tanıttı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın aile içi şiddeti önlemek amacıyla geliştirdiği ve akıllı telefonlar ile kullanılan KADES uygulamasını Kepez bölgesinde kadınlara tanıttı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü ile Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kepez ilçesinde bulunan lavanta bahçelerinde KADES ile ilgili bilgilendirme yaptı. Jandarma ekipleri, bahçeleri gezen yerli ve yabancı turistler ile buralarda hizmet veren kadınlara KADES'in tanıtan broşürler dağıttı.

İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen ve akıllı telefonlara indirilen KADES uygulamasında, şiddete uygulayan kadın, uygulama butonuna basarak bölgedeki en yakın güvenlik biriminden yardım isteyebiliyor. Uygulama üzerinden KADES ihbarı alan polis ya da jandarma ekipleri, en kısa sürede yardım isteyen kişiye ulaşıyor.

Jandarma ekipleri, kadın turist ve kadın turizm çalışanlarına KADES'in önemini ve faydalarını da detaylıca anlattı. DHA

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Kaynak: Habermetre

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