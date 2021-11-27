Antalya İl Emniyet Müdürlüğünce öğrencilere trafik eğitimi verildi - Haberler
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Antalya İl Emniyet Müdürlüğünce öğrencilere trafik eğitimi verildi

AA / Tahsin Küçükkaraca - Haberler | Güncel
Antalya İl Emniyet Müdürlüğünce öğrencilere trafik eğitimi verildi

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından öğrencilere trafik eğitimi verildi.

ANTALYA (AA) - Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından öğrencilere trafik eğitimi verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak planlanan eğitim 435 öğrencinin katılımıyla Erdem Bayazıt Kültür Merkezi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Sunum, video ve canlandırmalarla verilen eğitimlerin ardından okul geçit görevlisi olmaya hak kazananlara "Okul Geçit Görevlisi Kartı" teslim edildi.

Eğitim sonunda ise katılımcılara, "Yayalar Kırmızı Çizgimizdir" maskeleri ve "Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük" kampanyasına ait kırmızı düdük ve şapka hediye edildi.

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AA / Tahsin Küçükkaraca - Son Dakika Haberleri

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