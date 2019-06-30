ANTALYA İKİZ BAŞPEHLİVANLARIN HAYALİ KIRKPINAR FİNALİNDE KARŞILAŞMAK

KIRKPINAR tarihine 'ikiz başpehlivanlar' olarak adlarını yazdıran İsmail ve Turan Balaban kardeşlerin en büyük hayali, finalde rakip olmak. İsmail Balaban, Bu yıl altın kemeri yeniden kuşanıp sevenlerime armağan etmek istiyorum dedi.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 2013 ve 2017 yıllarında başpehlivanlığı kazanan 'Sarı fırtına' lakaplı Antalyalı İsmail Balaban ile ikizi Turan Balaban, 1987 yılında Elmalı ilçesinde dünyaya geldi. İkizi Turan ile gençlik döneminde bahçe işlerinde ailesine yardım eden Balaban, güreşe tesadüfen başladığını belirtti. İkiziyle sürekli tarlada çalıştıkları için fiziken güçlü olduklarını, bu nedenle yakın çevresindekilerin kendilerine güreşçi olmaları yönünde tavsiyede bulunduğunu dile getiren Balaban, küçük yaşta elma bahçelerinde hamallık yaparak kazandıkları para ile güreş hayatlarını sürdürdüğünü söyledi.

HAMALLIKTAN BAŞPEHLİVANLIĞA

Kırkpınar'da 2013 yılından itibaren başpehlivanlık kategorisinde güreşen ve çayırdaki hızıyla güreş severlerin ilgisini çeken Balaban, elma bahçelerinden er meydanına başarı hikayesini şöyle anlattı

Ailem çiftçilikle geçiniyordu. İlköğretimi köyde tamamladık. Maddi imkansızlıktan dolayı liseye gidemedik. 17-18 yaşına geldiğimizde köyümüzde daha önce güreşenler fiziğimizden dolayı güreşçi olmamızı tavsiye etti. Bağ, bahçe işleriyle uğraşırken güreşe heves ettik. Ailemde güreşçi yok ama babam, amcam izlemeyi sever. İkinci çıktığım turnuvada ikizimle final yaptık. Böylelikle bu işe başlamaya karar verdik.

'İKİZİMLE HAYALİMİZ VAR'

Güreşe başladıkları ilk yıllarda ikizi Turan ile başarılar kazandıklarını anlatan Balaban, daha önce er meydanında baba- oğul, ağabey- kardeş güreşlerinin yapıldığını, ancak ikiz başpehlivanların yer almadığını dile getirdi. Güreşe başladıkları yıllarda 'ikiz başpehlivanlar' olarak tarihe geçmeyi istediklerini anlatan İsmail Balaban, Bu hayal ile yola çıktık. 2013 yılında Kırkpınar'da ilk başpehlivanlık güreşimde birinci oldum. Bu bizim için büyük bir başarıydı. Her güreşçinin hayali Kırkpınar'da başpehlivan olmaktır. Ben ilk yılımda bu gururu yaşadım. İkizim de gayretle çalışıyordu, 2016'da başpehlivan oldu. İkiz başpehlivan hayalimizi gerçekleştirdik. 2013'ten sonra 2017'de altın kemeri kazandım. Geçen yıl çeyrek finalde elendim. Bu yıl hedefim altın kemeri kuşanıp sevenlerime armağan etmek. İkiz başpehlivanlar olarak Kırkpınar'da final yapmayı hayal ediyoruz diye konuştu.

'SİZDEN GÜREŞÇİ OLMAZ' DİYENLER ÇOK OLDU

Güreş ve eğitim hayatını bir arada yürüttüklerini vurgulayan Balaban, liseyi açık öğretimden bitirdiklerini anlattı. Üniversite eğitimini tamamlayıp, kardeşiyle yüksek lisans öğrencisi olduklarını aktaran Balaban, doktora yapıp, akademisyen olmak istediğini dile getirdi. Güreşe geç yaşta başladıklarından bahseden Balaban, Güreşe başladığımızda yaşımız bu spor için çok geçti. 'Bu saatten sonra sizden güreşçi olmaz, zaman harcamayın köyünüze dönün' diyen çok oldu. Bu yola baş koyduk, 'başarılı olacağız' dedik. Azimle, hırsla çok çalıştık. Eğitim hayatımızı devam ettirip, güreşte de başarılar kazandık dedi.

'FİNALDE KARŞILAŞIRSAK İYİ OLAN KAZANSIN'

Başpehlivan Turan Balaban da Kırkpınar'da ikiz başpehlivan olarak hayallerini gerçekleştirdiklerini, yeni hedefler belirlediklerini vurguladı. Küçük yaştan itibaren ikiz başpehlivanlar olarak tarihe geçtiklerine değinen Turan Balaban, Yeni hedefimiz Kırkpınar'da ikiz başpehlivanlar olarak final yapmak. Kura çekiyoruz, birbirimizle eşleşme şansımız var. Maçımızı yapacağız, en büyük hayalimiz Kırkpınar'da final yapmak. Finalde karşılaşırsak iyi olan kazansın diye konuştu.

Kaynak: DHA