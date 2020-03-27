ANTALYA İki kız arkadaş 3 gündür kayıp İki kız arkadaş 3 gündür kayıp (2)KIZIM VE ARKADAŞI GRİ ARABAYA BİNMİŞKayıp kızlardan Esmanur'un annesi Kezban Öztürk, olay günü kızı ve arkadaşı Ayşenur'un Yenimahalle'de gri renkte bir arabaya bindiklerini görenlerin olduğunu anlattı.

İki kız arkadaş 3 gündür kayıp (2)

KIZIM VE ARKADAŞI GRİ ARABAYA BİNMİŞ

Kayıp kızlardan Esmanur'un annesi Kezban Öztürk, olay günü kızı ve arkadaşı Ayşenur'un Yenimahalle'de gri renkte bir arabaya bindiklerini görenlerin olduğunu anlattı.

Öztürk, "Esmanur, Çarşamba günü akşam üzeri Bursa'da yaşayan abimi aramış. 'Dayı biz arkadaşımla birlikte evden kaçtık. Size gelebilir miyiz?' demiş. Abim de yaşlarının küçük olduğunu söylemiş. Neden evden kaçtıklarını sormuş. Hemen dönün evinize demiş. Yengem de beni arayıp durumu anlattı. Esmanur'un 'Annem polisi aramaktan vazgeçsin' demiş. Çarşamba günü de saat 5'ten sonra kızım ve Ayşenur aynı anda telefonunu kapattı. Her dakika kızımı arıyorum ama hala ulaşamıyorum. İnternetten Baran diye bir arkadaşına ulaştım. Bana bir hafta önce askerden geldiğini, bir haftadır görüşmediklerini söyledi. Daha sonra iki gün önce görüştüklerini söyleyerek çelişkili bir şekilde cevap verdi. Ona da evden kaçtıklarını söylemiş. Bunu polise de söyledi. O çocuğun kızımın sevgilisi olup olmadığını bilmiyorum. Esmanur'un eski nişanlısıyla görüştüm. Onun yanında değilmiş. Tanıdığım başka bir arkadaşı yok. Kızımın genellikle internetten arkadaşları var. Ama son 2 haftadan beri kızım Esmanur'da ve arkadaşında bir değişiklik vardı. Çok para harcamaya başlayıp sürekli kıyafet aldıklarını gördüm. Bizim durumumuz zaten belli bu paranın nerden geldiğini sorduğumda Ayşenur'dan alıyorum diyordu. Bir şekilde beni atlatıyorlardı" şeklinde konuştu.

Kızı Esmanur'un tekrar evine dönmesi için çağrı yapan anne Kezban Öztürk, "Çaresiz bir şekilde bekliyorum. Birisine inanıp gittiler şimdi de kurtulamıyorlar mı bilmiyorum. Gittikleri yeri bilmiyorum. Lütfen kızımı bulun. Ne olursa olsun geri gel kızım. Söz kızmayacağım. Bizim birbirimizden başka kimsemiz yok" diye ağladı.

Kaynak: DHA