ANTALYA İki katlı ev küle döndü
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ANTALYA İki katlı ev küle döndü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İki katlı ev küle döndüAntalya'nın Döşemealtı ilçesinde yaşlı çiftin yaşadığı iki katlı ev yanarak kül oldu.

İki katlı ev küle döndü

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde yaşlı çiftin yaşadığı iki katlı ev yanarak kül oldu.

Yangın, ilçeye bağlı Akkoç Mahallesi'nde Halil ve Döndü Akoğlu çiftinin yaşadığı 2 katlı evde çıktı. Sabah saatlerinde çiftin evinden duman yükseldiğini gören mahalleli, o sırada kahvaltı yapan Akoğlu çiftini durumdan haberdar edip, evden çıkmalarını sağladı. Yangının 112 Acil Servis'e bildirilmesi üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yaşlı çiftin zarar görmediği yangında tamamen yanan iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

'AİLEYİ SON ANDA KURTARDIK'

Mahalle muhtarı Osman Şahin, "Biz dumanları fark edip gittiğimizde yaşlı çift evin diğer bölümünde kahvaltı yapıyormuş. Biz haber vererek evden çıkardık. Biraz daha geç kalsak daha kötü sonuçlar ortaya çıkabilirdi" diye konuştu. Yangının, buzdolabının fişinin takılı olduğu prizdeki elektrik kaçağından kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor.

ANTALYA İki katlı ev küle döndü
ANTALYA İki katlı ev küle döndü
ANTALYA İki katlı ev küle döndü
ANTALYA İki katlı ev küle döndü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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