ANTALYA İki grup arasında silahlı, bıçaklı kavga: 2 yaralı, 4 gözaltı
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ANTALYA İki grup arasında silahlı, bıçaklı kavga: 2 yaralı, 4 gözaltı

İki grup arasında silahlı, bıçaklı kavga: 2 yaralı, 4 gözaltıANTALYA'da aralarında daha önceden husumet bulunan 2 grup arasında tabanca, tüfek ve bıçakların kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralanırken, taraflardan 4 şüpheli gözaltına alındı.

01.09.2020 12:08 | Son Güncelleme: 01.09.2020 12:25

İki grup arasında silahlı, bıçaklı kavga: 2 yaralı, 4 gözaltı

ANTALYA'da aralarında daha önceden husumet bulunan 2 grup arasında tabanca, tüfek ve bıçakların kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralanırken, taraflardan 4 şüpheli gözaltına alındı. Olay sırasında cep telefonlarınca kaydedilen görüntülerde tarafların elinde tabanca ile koşması, bir şüphelinin kafasını yere vurması görüntülere yansıdı. Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Güzeloba mahallesinde meydana geldi. Daha önceden aralarında husumet bulunduğu belirtilen iki grup arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda iki gruptan birer kişi tabanca ve pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel Hareket Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin de müdahale ettiği olayda iki yaralı, ambulanslarla özel hastanelere götürülürken, olaya karışan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Olayı çok yönlü soruşturan polis, olayın neden meydana geldiğini ve sebebini araştırmaya başladı. Olay yerinde yapılan incelemede, çok sayıda boş kovan ile olayda kullanılan tüfekler çalılık alanda bulundu.

Kavga sırasında çevredeki vatandaşlarca çekilen görüntülere, bir grubun diğer grubu ellerinde silahlarla takip etmesi, bir şahsın karşı taraftan bir kişiyi yere yatırıp kafasını beton zemine vurduğu anlar yansıdı.

ANTALYA İki grup arasında silahlı, bıçaklı kavga: 2 yaralı, 4 gözaltı

Kaynak: DHA

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