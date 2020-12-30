Antalya ihracatı tarım sayesinde pozitif yönde

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Davut Çetin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen Antalya ihracatının tarım sektörü sayesinse pozitif yönde olduğunu söyledi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Davut Çetin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen Antalya ihracatının tarım sektörü sayesinse pozitif yönde olduğunu söyledi.

ATSO Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Süleyman Özer başkanlığında, ATSO Başkanı Davut Çetin ve meclis üyelerinin katılımıyla çevrim içi ortamda gerçekleşti.

Çetin, yılın son meclis toplantısında oda faaliyetleri, salgından olumsuz etkilenen sektörler, ekonomi ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Salgın süreciyle sağlık çalışanlarının zorlu bir mücadele içine girdiğini belirten Çetin, bu yıl dünyanın kahramanlarının sağlık çalışanları ve aşıyı geliştiren bilim insanları olduğunu ifade etti.

Salgın nedeniyle 2020'nin her anlamda zor bir yıl olduğunu vurgulayan Çetin, özellikle yiyecek-içecek sektörünün olumsuz etkilendiğini ve kirada bulunan sektör temsilcilerinin kira desteğine ihtiyaç duyduğunu anlattı.

Yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen olumlu gelişmelerin de olduğuna dikkati çekin Çetin, "Tarım ihracatı sayesinde yıllık ihracatımız pozitif yönde oldu. Kasımda ihracat artışımız yüzde 32'ye ulaşmıştı. Ekim ve kasımda geçen yıla göre ortalama fiyat artışı yüzde 50 oldu. TÜİK tahminlerine göre bu yıl muz üretiminde yüzde 32 oranında artış yaşandı. Ancak portakalda yüzde 21 azalma bekleniyor." diye konuştu.

Mermer, plastik, gübre, ahşap, iklimlendirme ve metal ihracatında da toparlanmanın olduğunu aktaran Çetin, İngiltere'nin Avrupa Birliğinden çıkması ve ABD'nin Çin'e yaptırım uygulamasının Türkiye için fırsatlar oluşturduğunu kaydetti.

Çetin, son dönemde yaşanan Rusya ile ihracatta kota sorunu ve Avrupa ülkelerindeki "tır geçiş kotası" problemlerini bir an önce aşmak gerektiğini dile getirdi.

"Ümitli olacağız, Antalya'nın gücüne ve geleceğine güveneceğiz" ifadesini kullanan Çetin, şöyle devam etti:

"2021'nin her durumda 2020'den daha iyi olacağına inanıyoruz. Kovid-19 aşıları sonuç verirse turizmde yüzde 100'ün üzerinde bir artış sağlayabiliriz. Yani 7-8 milyon bir ziyaretçi sayısıyla 2019'un yüzde 40- 50 altında bir yere gelebiliriz. Elbette bir süre daha salgın etkisi devam edecektir. Dolayısıyla önlemleri ihmal etmemeliyiz. Gelecek yıl salgın psikolojisi devam edecektir. Dijital turizm ve dijital ticaretin önemi artacaktır. 'Rota Antalya' gibi projelerle turizmde dijitalleşerek pazarı güçlendirmek daha önemli hale geldi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam