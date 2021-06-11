ANTALYA İGUANASIYLA ŞEHRİ TURLADI
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ANTALYA İGUANASIYLA ŞEHRİ TURLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'da yaşayan üniversite öğrencisi Didem Pınaroğlu, 3 yaşındaki iguanasıyla birlikte şehri turladı.

ANTALYA'da yaşayan üniversite öğrencisi Didem Pınaroğlu, 3 yaşındaki iguanasıyla birlikte şehri turladı. Kentin tarihi yerlerini dolaşıp, parklarda gezen Pınaroğlu ve iguanasını görenler, şaşkınlığını gizleyemedi.

Turizm kenti Antalya'da üç yıl önce sahiplendiği Erago adlı iguanasıyla sokak sokak dolaşan Didem Pınaroğlu, iguanasının oldukça uysal ve dost canlısı olduğunu söyledi. Pınaroğlu, kimilerinin köpeğiyle gezdiğini kendisinin ise evcil hayvanı iguana ile dolaştığını anlattı. İguanalara karşı küçüklüğünden bu yana sevgi beslediğini söyleyen Pınaroğlu, "Erago uysal bir iguana. Omzumdan inmez. Sadece sıcak havalarda çok hareketleniyor. Ama yine bana zarar vermemeye dikkat eder. Tırnakları çok keskin" dedi.

İguanayla birlikte Kaleiçi'nde ve Karaalioğlu Parkı'nda dolaşmaya bayıldıklarını anlatan Pınaroğlu, "Parkın atmosferine bayılıyor. Omzumdan inse bile ağaçlara tırmanmaz. Bir süre etrafa bakınıp tekrar yanıma geliyor ve omzuma çıkıyor. Beni ve iguanamı görenler de gelip sevmek ve fotoğraf çektirmek istiyor. Ama buna izin vermiyorum, çünkü çok ilgi alaka psikolojisini bozabilir. Sakinliği seven bir canlı" diye konuştu.

ANTALYA İGUANASIYLA ŞEHRİ TURLADI
ANTALYA İGUANASIYLA ŞEHRİ TURLADI
ANTALYA İGUANASIYLA ŞEHRİ TURLADI
ANTALYA İGUANASIYLA ŞEHRİ TURLADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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