ANTALYA İflas edince kadın ticaretine başlamış
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ANTALYA İflas edince kadın ticaretine başlamış

İflas edince kadın ticaretine başlamışANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, biri 18 yaşından küçük, 5'i yabancı uyruklu 6 kadına fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan R.T. ile C.N. isimli kadın sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

06.06.2020 12:55 | Son Güncelleme: 06.06.2020 13:00

İflas edince kadın ticaretine başlamış

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, biri 18 yaşından küçük, 5'i yabancı uyruklu 6 kadına fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan R.T. ile C.N. isimli kadın sevk edildikleri adliyede tutuklandı. R.T. ifadesinde, market ve otel işletirken tefecilerden aldığı parayı ödeyemeyince iflas ettiğini, bunun üzerine de internet sitesi kurarak kadın ticaretine başladığını anlattı.

Manavgat'ın Kavaklı ve Salkımevler Mahalleleri'ndeki bazı evlerde fuhuş yaptırıldığı iddiası üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmalar sonunda R.T. isimli şüphelinin yurt dışından getirdiği kadınlara fuhuş yaptırdığı belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri geçen çarşamba günü 3 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda R.T. ve suç ortağı Y.G. ile fuhuş yaptığı belirlenen yabancı uyruklu kadınlar M.U. ve C.N. gözaltına alındı. Operasyonda kapsamında fuhuş yaptırılan yabancı uyruklu T.T.K., S.K. ve O.B. ile 17 yaşındaki G.R. de yakalandı.

'BAZI GÜNLERDE MÜŞTERİLERDEN TALEP FAZLA OLUYORDU'

Daha önce market ve otel işleten, tefecilerden aldığı parayı ödeyemeyince de iflas ettiği saptanan R.T., polise verdiği ifadesinde, iflasın ardından kadın ticaretine başladığını bu amaçla internet sitesi kurdurduğunu anlattı. R.T., "Çeşitli kadınların fotoğraflarının olduğu siteden ve sosyal medyadan yayınladığım telefon numaralarıyla bana ulaşan müşterilere yabancı uyruklu kadınları gönderiyordum. Bazı günlerde talep fazla oluyordu. O zaman yabancı uyruklu E.Z. ile O.S.'den kadın istiyordum" dedi.

Y.Y. adlı bir kişinin, Türk uyruklu G.R. ile annesine 75 bin liralık senet imzalattırdığını bu parayı ödemesi için G.R.'nin de kendisine müşteri bulduğunu iddia etti.

Bunun üzerine polis Y.Y.'nin evine baskın yaptı. Evde bulunan 75 bin liralık senede el konuldu. G.R.'nin annesine otomobil sattığını, senedi de bu nedenle aldığını söyleyen Y.Y. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

YABANCI UYRUKLU KADINLAR SINIRDIŞI

G.R., işlemlerinin ardından Antalya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne, yabancı uyruklu O.B., S.K. ve T.T.K., sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

BİR ŞÜPHELİ GAZETECİLERE TEPKİ GÖSTERDİ

2'si erkek 4 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri, adliye binasına girerken gazetecilere "Herhalde terörist olsak bu kadar çekmezdiniz bizi" diyerek, tepki gösterdi. Y.G., savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden R.T. ve C.N. isimli kadın 'Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama' suçundan tutuklanırken, M.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANTALYA İflas edince kadın ticaretine başlamış

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

'İntihar etti' denilen Aleyna Çakır'ın son görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı Haber
"İntihar etti" denilen Aleyna Çakır'ın son görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu Haber
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü Haber
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı Haber
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok Haber
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi Haber
İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi
Son dakika: Libya Ordusu, 'Zafer Yolları' isimli yeni bir harekat başlattı
Son dakika: Libya Ordusu, "Zafer Yolları" isimli yeni bir harekat başlattı
Kredilerin düşmesiyle otomobil almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka en ucuz 2020 model araçlar
Kredilerin düşmesiyle otomobil almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka en ucuz 2020 model araçlar
Pendik'te pazar esnafı arasındaki kavgada kan aktı: 1'i ağır 4 yaralı
Pendik'te pazar esnafı arasındaki kavgada kan aktı: 1'i ağır 4 yaralı
Ali Koç'tan TFF Başkanı'na veryansın: Aziz Yıldırım'a da saygısızlıktır
Ali Koç'tan TFF Başkanı'na veryansın: Aziz Yıldırım'a da saygısızlıktır
Son Dakika: Malatya'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde 20 ev ağır hasar gördü
Son Dakika: Malatya'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde 20 ev ağır hasar gördü
Sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada kendini vurdu
Sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada kendini vurdu
Koruma zırhını 320 TL'den, sırlı gömlek tılsım muskasını ise 20 TL'den satan sahtekarlar yakalandı
Koruma zırhını 320 TL'den, sırlı gömlek tılsım muskasını ise 20 TL'den satan sahtekarlar yakalandı
Savunma Sanayii Başkanlığı yeni projeyi duyurdu: İnsansız hava ve kara araçlarından oluşan robotim
Savunma Sanayii Başkanlığı yeni projeyi duyurdu: İnsansız hava ve kara araçlarından oluşan robotim
Michael Bradley'den Donald Trump'a ağır sözler: Onun ar damarı çatlamış
Michael Bradley'den Donald Trump'a ağır sözler: Onun ar damarı çatlamış
Cuma namazında imam, hutbeyi kaydırağa çıkarak okudu
Cuma namazında imam, hutbeyi kaydırağa çıkarak okudu
Takım otobüsüne saldıran Benfica taraftarlarından teknik direktör ve futbolculara tehdit
Takım otobüsüne saldıran Benfica taraftarlarından teknik direktör ve futbolculara tehdit
Galatasaray efsanesi Hagi'den oğlu Ianis'e övgü dolu sözler: Benden daha iyi olacak
Galatasaray efsanesi Hagi'den oğlu Ianis'e övgü dolu sözler: Benden daha iyi olacak
Uygulamada ateşi yüksek çıkan genç kız, hastaneye kaldırıldı
Uygulamada ateşi yüksek çıkan genç kız, hastaneye kaldırıldı
ABD'de silah mağazası protestocular tarafından yağmalandı
ABD'de silah mağazası protestocular tarafından yağmalandı
Sultanbeyli'de bir kişi, yol kavgasına tutuştuğu kişiye pompalı tüfekle ateş etti: 1 ölü, 3 yaralı
Sultanbeyli'de bir kişi, yol kavgasına tutuştuğu kişiye pompalı tüfekle ateş etti: 1 ölü, 3 yaralı
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine gelen Cavani, çiftçi oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine gelen Cavani, çiftçi oldu
Yeni yaşını kutlayan Fahriye Evcen'e sevenlerinden hediye yağdı
Yeni yaşını kutlayan Fahriye Evcen'e sevenlerinden hediye yağdı
22'lik genç, aşkına karşılık vermeyen 2 çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü
22'lik genç, aşkına karşılık vermeyen 2 çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü
Fenerbahçeli Ozan Tufan, kız arkadaşı Rojin Haspolat'a evlenme teklif etti
Fenerbahçeli Ozan Tufan, kız arkadaşı Rojin Haspolat'a evlenme teklif etti
Kısıtlama kararı nasıl kalktı? İşte olayın perde arkasında yaşananlar
Kısıtlama kararı nasıl kalktı? İşte olayın perde arkasında yaşananlar
Barcelona'lı Antoine Griezmann, Amerika'ya gidiyor
Barcelona'lı Antoine Griezmann, Amerika'ya gidiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Engin Altay Leyla Güven Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Kenan Doğulu Burak Özçivit Beyazıt Öztürk İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Mete Gazoz Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın
Daha Fazla Kız Kaza Kadın Malatya
Şu an buradasınız: ANTALYA İflas edince kadın ticaretine başlamış - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.6.2020 13:00:41. #1.15#
title