Antalya için zirai don uyarısı
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Antalya için zirai don uyarısı

28.01.2021 14:29 | Son Güncelleme: 28.01.2021 14:33
Antalya için zirai don uyarısı

Antalya için zirai don uyarısı yapıldı.

Antalya için zirai don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, zirai faaliyetlerin devam ettiği Antalya'da özellikle kıyı kesimlerde olmak üzere il genelinde bu gece hafif, yer yer kuvvetli zirai don beklendiği bildirildi.

Açıklamada, üreticiler ve ilgililerin yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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