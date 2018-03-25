Antalya İçin Toz Taşınımı Uyarısı

Meteorolojiden, Kuzey Afrika kaynaklı toz oluşumunun kuvvetli hava akımıyla Antalya geneline taşınacağı uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kuzey Afrika kaynaklı toz oluşumunun kuvvetli hava akımları ile taşınarak, yarın sabahtan itibaren Antalya genelinde gece saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.