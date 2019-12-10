Antalya için 'sağanak' uyarısı; metrekareye 250 kilo yağış bekleniyor (4)
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Antalya için 'sağanak' uyarısı; metrekareye 250 kilo yağış bekleniyor (4)

AFAD VE İTFAİYEDE TÜM İZİNLER İPTAL EDİLDİMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Antalya'da 6 ilçe için verdiği 'kırmızı' uyarıdan sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü'nde tüm izinler iptal edildi.

10.12.2019 17:34 | Son Güncelleme: 10.12.2019 17:34
Antalya için 'sağanak' uyarısı; metrekareye 250 kilo yağış bekleniyor (4)

VE İTFAİYEDE TÜM İZİNLER İPTAL EDİLDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'da 6 ilçe için verdiği 'kırmızı' uyarıdan sonra Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü'nde tüm izinler iptal edildi. Her iki kurum izinde olan personelini de yarın göreve çağırdı.


Kaynak: DHA
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