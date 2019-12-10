Antalya için 'sağanak' uyarısı; metrekareye 250 kilo yağış bekleniyor

10.12.2019 12:15 | Son Güncelleme: 10.12.2019 12:15

METEOROLOJİ 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nce Antalya'da bugün başlayan sağanağın yarından itibaren etkisinin artmasının beklendiği duyuruldu. Perşembe günü, öğle saatlerine kadar metrekareye, 100- 250 kilogram yağış düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Antalya'da bugün başlayan sağanağın yarın sabah saatlerinden itibaren merkez, Serik, Kemer, Kumluca ve Finike çevrelerinde etkisinin artacağı kaydedildi. Perşembe günü öğle saatlerine kadar metrekareye 100-250 kilogram yağış düşmesinin beklendiği belirtildi. Açıklamada sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, yağış anında fırtına, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Kaynak: DHA