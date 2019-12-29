Antalya için 'sağanak' uyarısı
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Antalya için 'sağanak' uyarısı

METEOROLOJİ 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nce Antalya'da gece yarısından itibaren sağanak beklendiği belirtilerek, dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

29.12.2019 13:31 | Son Güncelleme: 29.12.2019 13:31
Antalya için 'sağanak' uyarısı

METEOROLOJİ 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nce Antalya'da gece yarısından itibaren sağanak beklendiği belirtilerek, dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Antalya'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, bu gece yarısından itibaren yarın akşama kadar etkili olacağı kaydedildi. Açıklamada, "Yağışların il genelinde kuvvetli (21-50 kg/m²), il merkezinde ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m²) olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.


Kaynak: DHA
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