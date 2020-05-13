Antalya için çöl sıcakları uyarısı
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Antalya için çöl sıcakları uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, Antalya'da 15 Mayıs Cuma gününden itibaren önümüzdeki hafta ortasına kadar hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artacağını belirterek, 17 Mayıs Pazar günü havanın 39 dereceye ulaşabileceğini söyledi.

Antalya için çöl sıcakları uyarısı
13.05.2020 17:50 | Son Güncelleme: 13.05.2020 17:51

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, Antalya'da 15 Mayıs Cuma gününden itibaren önümüzdeki hafta ortasına kadar hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artacağını belirterek, 17 Mayıs Pazar günü havanın 39 dereceye ulaşabileceğini söyledi. Gültekin, "Antalya için Mayıs ayı sıcaklık rekoru en son 1945'te 38,7 derece olarak görüldü. O yıldan bu yana öyle bir sıcaklık görülmedi. Tahminler gerçekleşirse 1945'teki sıcaklık üzerinde bir sıcaklık beklentimiz var. O sıcaklığı yakalayıp üzerine çıkma ihtimali var" dedi.

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, yarından itibaren sıcak ve bunaltıcı hava etkili olacak. İlk olarak Ege ve Akdeniz bölgelerinde etkili olması beklenen sıcak havanın, cuma gününden itibaren Türkiye'nin batısında da etkisini göstermesi bekleniyor.

"Öyle bir sıcaklık görülmedi"

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin ise rekor sıcaklıkların beklendiğini ifade etti. 15 Mayıs Cuma gününden itibaren önümüzdeki hafta ortasına kadar hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artacağını kaydeden Gültekin, "Antalya'da mevsim normallerinin 9 ila 13 derece üzerinde seyredeceği ve uzun yıllar Mayıs ayında kaydedilen en yüksek sıcaklık değerlerini yer yer aşabileceği değerlendirilmektedir. Antalya için Mayıs ayı sıcaklık rekoru en son 1945'te 38,7 derece olarak görüldü. O yıldan bu yana öyle bir sıcaklık görülmedi. Tahminler gerçekleşirse 1945'teki sıcaklık üzerinde bir sıcaklık beklentimiz var. O sıcaklığı yakalayıp üzerine çıkma ihtimali var" dedi.

Normal sıcaklık 26,2 derece

Gültekin, Antalya için Mayıs ayı mevsim normali sıcaklığının ise 26,2 derece olduğunu aktardı. Kronik rahatsızlıkları bulunan çocuk ve yaşlıları uyaran Gültekin, aşırı sıcak havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı herkesin tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

Antalya'da önümüzdeki 5 gün süresince en düşük ve en yüksek sıcaklıklar ise şu şekilde belirlendi:

"14 Mayıs Perşembe günü en düşük sıcaklık 18, en yüksek sıcaklık ise 28 derece. 15 Mayıs Cuma günü en düşük sıcaklık 21, en yüksek sıcaklık 36 derece. 16 Mayıs Cumartesi günü en düşük sıcaklık 23, en yüksek sıcaklık 38 derece, 17 Mayıs Pazar günü en düşük sıcaklık 25, en yüksek sıcaklık 39 derece, 18 Mayıs Pazartesi günü ise en düşük sıcaklık 24, en yüksek sıcaklık da 38 derece."

Orman yangınlarına karşı ekipler hazır

Öte yandan, sıcaklığın mevsim normallerinin üstündeki ani yükselişinin orman yangınlarına da sebebiyet vermemesi için ekipler teyakkuzda olacak. Erken haber alma sistemleri ile helikopterin de aralarında yer alacağı yangın müdahale araçları olası bir yangını engellemek için hazır bulunacak.

Vali Münir Karaloğlu'dan uyarı

Aşırı sıcakların, insanlarla birlikte ormanları ve diğer canlıları da tehdit ettiğini belirten Vali Münir Karaloğlu, ormanları koruma konusunda vatandaşları uyardı. Gerçekleşecek olan rekor sıcakların, orman yangınları açısından büyük risk oluşturduğunu belirten Vali Karaloğlu, "Havada sıcaklığın artarken, nemin azalacağı bu günlerde orman yangınları konusunda dikkatli olalım. Bir cam parçası bile ormanın yanmasına sebep olabilir. Özellikle çiftçilerimiz sera atıklarını yakmamaya özen göstersin. Bu dönemlerde hepimizin çok daha dikkatli olması lazım" dedi.

Aşırı sıcaklarda evde kalmanın önemine de dikkat çeken Vali Karaloğlu, "Salgınla mücadele ettiğimiz bu süreçte 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile 20 yaş altı vatandaşlarımız zaten evdeler. Tüm vatandaşlarımızın aşırı sıcaklara karşı dikkatli olmaları, açık havada bulunmamaları önemli. Böylece, hem aşırı sıcaklardan hem de koronadan daha iyi korunabilirler" diyerek tüm Antalyalıları uyardı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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