Antalya için çok kuvvetli yağış ve kar uyarısı (2)

YAĞMUR BU GECEDEN İTİBAREN ETKİLİ OLACAKMeteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın bu akşamdan itibaren bölgenin batısını etkilemeye başlayacağını söyledi.

YAĞMUR BU GECEDEN İTİBAREN ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın bu akşamdan itibaren bölgenin batısını etkilemeye başlayacağını söyledi. Gültekin, "Muğla'da bu geceden itibaren yağışlar başlıyor ve etkisini artırarak devam ediyor. Ardından Antalya'nın doğu ilçelerinde yağışlar etkili olmaya devam edecek. Doğu ilçelerimizde kuvvetli yağışlar bekleniyor. Antalya'nın doğusunda sahil bandında kuvvetli yağmur, iç kesimlerde ise yoğun kar yağışı bekleniyor" dedi.

Meteoroloji'nin verilerine göre, salı günü kent merkezinde beklenen karla karışık yağmurla ilgili konuşan Gültekin "Cumartesi ve pazar günü kent merkezi için beklentimiz yağmur şeklinde. Salı günü havanın soğumasıyla birlikle karla karışık yağmura döndüğünü görüyoruz. Hafta sonu değerlendirmelerimiz devam edecek. Bu yağışın cinsiyle ilgili gözlemlerimiz sürüyor. Beklediğimiz şiddetli yağışlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasında fayda var" ifadelerini kullandı.

Semih ERSÖZLER/ANTALYA,