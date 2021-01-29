Antalya için 'çok kuvvetli yağış' uyarısı
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Antalya için 'çok kuvvetli yağış' uyarısı

29.01.2021 15:06 | Son Güncelleme: 29.01.2021 15:10
Antalya için 'çok kuvvetli yağış' uyarısı

METEOROLOJİ 4'üncü Bölge Müdürlüğü, yarın Antalya için 'çok kuvvetli yağış' uyarısında bulundu.

METEOROLOJİ 4'üncü Bölge Müdürlüğü, yarın Antalya için 'çok kuvvetli yağış' uyarısında bulundu.

Meteoroloji'nden yapılan 'Antalya çevrelerinde çok kuvvetli yağış bekleniyor' başlıklı uyarıda, yarın sabah saatlerinden itibaren Antalya'nın batısında bulunan Kaş, Demre, Finike, Kumluca, Elmalı'da kuvvetli yağış, öğleden sonra ise doğu ilçeleri Manavgat, Akseki, İbradı, Alanya, Gündoğmuş, Gazipaşa'da çok kuvvetli yağış olacağı belirtildi. Gazipaşa, Alanya, Gündoğmuş ilçelerinde yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiğine dikkati çeken meteoroloji, metrekareye 100 kilogram yağış düşeceğini belirterek, meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu, kıyı kesimlerde hortum oluşması ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.Yağışlı havanın pazar günü saat 02.00'de sona ermesi bekleniyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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