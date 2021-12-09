Antalya için 3 gün 'kuvvetli fırtına' uyarısı

ANTALYA (DHA) - METEOROLOJİ, Antalya için 'kuvvetli fırtına' uyarısı yaptı. Açıklamada, fırtınanın hızının yer yer 90 kilometreye kadar ulaşacağı ve pazar günü akşam saatlerine kadar etkili olacağının beklendiği belirtildi.

Meteoroloji 4.Bölge Müdürlüğü, geçen salı günü kuvvetli yağış ve rüzgarın etkili olduğu Antalya için yeni bir uyarı yaptı. Uyarıda, kentte yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına beklendiği kaydedildi. Fırtınanın hızının 50 ila 70 kilometre arasında, bazı yerlerde ise 90 kilometreye kadar ulaşmasının beklendiği belirtildi.

Diğer yandan Bodrum-Kaş arasında bugün akşam saatlerinden itibaren denizlerde kuvvetli fırtına beklendiği, rüzgarın hızının 50 ila 75 kilometre arasında değişeceği bildirildi.

Demirören Haber Ajansı / Semih Ersözler - Son Dakika Haberleri

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