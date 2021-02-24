Antalya için 2020 tarım yatırımları yılı oldu
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Antalya için 2020 tarım yatırımları yılı oldu

24.02.2021 15:57 | Son Güncelleme: 24.02.2021 16:01
Antalya için 2020 tarım yatırımları yılı oldu

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, kentte geçen yıl tarım yatırımlarının turizm sektörünü geçerek ilk sıraya yerleştiğini bildirdi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, kentte geçen yıl tarım yatırımlarının turizm sektörünü geçerek ilk sıraya yerleştiğini bildirdi.

Çetin, çevrim içi gerçekleştirilen şubat ayı meclis toplantısında, oda faaliyetleri, kent ve ülke gündemine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kovid-19'a karşı aşılama çalışmalarının devam ettiğine değinen Çetin, insanların biraz daha sabırlı olması gerektiğini dile getirdi.

Kentte turizm sezonuna kadar vaka sayısının hızla düşürülmesi gerektiğini aktaran Çetin, şunları kaydetti:

"Salgın mücadelesinde ne kadar başarılı olursak normal hayata o kadar hızlı döneriz. Dolayısıyla hepimize büyük sorumluluk düşüyor. Turizm, hizmet sektörü gibi öncelikli kesimlerde aşı hızla tamamlanmalıdır. İhracatta ve yatırımlarda tarım sektörü önemli bir performans sergiledi. 2020 yılı tarım yatırımları yılı oldu. Tarım yatırım belgelerinde rekor kırıldı, tarım sektörü geçen yıl turizmi de geçerek ilk sırayı aldı. Turizmde ise olumlu beklenti devam ediyor. Temennimiz, kötü sürprizler olmaması. Bu sezonu mutlaka kazanmalıyız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

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