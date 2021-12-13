Antalya için 2 gün kuvvetli sağanak yağış ve kar uyarısı

ANTALYA (DHA) - METEOROLOJİ, Antalya'nın doğu ilçeleri için 2 gün kuvvetli sağanak ve kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Antalya'nın doğusunda beklenen kuvvetli yağışlarla ilgili vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım, kar yağışına bağlı olarak ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, yarın akşam saatlerinden itibaren özellikle Alacabel Mevkii'nde kuvvetli kar yağışı beklendiğini belirtti.

Demirören Haber Ajansı / Semih Ersözler - Son Dakika Haberleri

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