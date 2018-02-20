Antalya İçin 12 Milyon Turist Beklentisi - Antalya

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, "2018 yılında Antalya'yı güçlü bir pazar yapısı bekliyor, ciddi artış bekliyoruz. 2018 yılında Antalya'da 12 milyon turist rakamına ulaşabileceğimizi öngörüyoruz." dedi.

Yağcı, Belek Turizm bölgesindeki bir otelde gerçekleştirilen AKTOB'un şubat ayı olağan toplantısında, dünyada seyahat eden kişi sayısının 2017 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 7 artarak 1 milyar 322 milyona ulaştığını söyledi.

Seyahat edenlerin yaklaşık yüzde 55'inin tatil amaçlı yolculuk yaptığını belirten Yağcı, dünya turizm pastasının giderek büyüdüğüne işaret etti.

" Türkiye ve Antalya turizminin bel kemiği Rusya ve Avrupa pazarı." ifadesini kullanan Yağcı, Avrupa'da erken rezervasyonda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60-80 arasında artış olduğunu, 2014 rakamlarına ulaşılması için Avrupa pazarının ihmal edilmemesi gerektiğini bildirdi.

Sezonun bu trendle devam etmesinin önemli olduğunu vurgulayan Yağcı, "Bizim 2018 ve 2019 yıllarında 2014 rakamlara dönmemiz çok önemli ama gelen turistteki artışın yanı sıra 2-3 yıl içinde fiyatların da yükselmesi lazım ki hepimizin övündüğü fiyat-kalite dengesi otursun. Yurt dışı ve İstanbul'daki turizm fuarlarından çok umutlu döndük. 2018 yılında Antalya'yı güçlü bir pazar yapısı bekliyor, ciddi artış bekliyoruz. 2018 yılında Antalya'da 12 milyon turist rakamına ulaşabileceğimizi öngörüyoruz." diye konuştu.

TÜROFED Başkanı Ayık

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık da 2015 ve 2016 yıllarında turizmde ciddi sıkıntılar yaşandığını, 2017'de ise toparlanma kaydedildiğini anımsattı.

Geçen yıla göre erken rezervasyonlarda ciddi artış görüldüğünü dile getiren Ayık, şunları söyledi:

"Turizmde aslında sayı olarak hedef yerine, pay olarak hedef koymalıyız. Dünya turizm pastasından önce yüzde 5 pay almayı hedeflemeliyiz, daha sonra bu payı daha yukarıya taşıma gayretinde olmalıyız. Hedeflediğimiz orana ulaşmak için ürün çeşitliliğine önem vermeliyiz. Türkiye markası altında alt markalar yaratmalıyız. Örneğin neden İzmir bir Barcelona olmuyor. İzmir'in Barcelona'dan bir eksiği mi var? Barcelona bugün 10 milyonun üzerinde misafir ağırlıyor. Tüm ülke genelinde turizm yapılan bir ülkeye dönüşmemiz lazım. Dünyada turizm hareketleri en çok komşular arasında olur. Buna önem vermemiz gerekiyor. Turizmde sürdürülebilirliği sağlamamız, dramatik iniş çıkışlardan bu ülkeyi çıkarmamız lazım. Ülke olarak klasikleşmiş bir turizm destinasyonuna dönüşmemiz gerekiyor."

Klasik pazarların yanı sıra yeni pazarlara da odaklanmak gerektiğini ifade eden Ayık, Çin'de ciddi bir potansiyel olduğunu ve Avrupa'nın bu ülkeden turist çekmek için projeleri bulunduğunu, bu projelere entegre olmak, Çin pazarını boş bırakmamak gerektiğini kaydetti.