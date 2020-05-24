ANTALYA HUZUREVİNDE DİJİTAL BAYRAMLAŞMA Kısıtlama nedeniyle sevdikleriyle bayramlaşamayan huzurevi sakinleri akıllı telefon üzerinden görüntülü görüşerek hem hasret giderdi hem de bayramlarını kutladı.

Kısıtlama nedeniyle sevdikleriyle bayramlaşamayan huzurevi sakinleri akıllı telefon üzerinden görüntülü görüşerek hem hasret giderdi hem de bayramlarını kutladı. Bayramlaşma sırasında duygu dolu anlar da yaşandı.

Koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında tüm Türkiye'de 81 ilde Ramazan Bayramı boyunca sokağa çıkmaya kısıtlama getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından valiliklere gönderilen genelge kapsamında 3 günlük Ramazan Bayramı'nda geçerli sebebi olmayan kimse dışarı çıkamayacak. Dışarı çıkanlar ise maske takıp sosyal mesafeye uygun davranacak. Kısıtlamayla birlikte Türkiye'de ilk defa bir bayram evden kutlanacak.

YÖNETİM AKILLI TELEFON SUNDU

Aynı evde yaşayanların dışında kimse birbiriyle bayramlaşamayacağı için hem sosyal izolasyona uygun hareket etmek hem de bayramlaşmadan uzak kalmamak için farklı yöntemlere başvuruluyor. Antalya'nın Kepez ilçesinde 2 bin 400 metrekarelik alan üzerine kurulu 50 odalı Kepez Belediyesi Şevkat ve Huzurevi'nde 5 yıldızlı otel konforunda yaşayan vatandaşlar, yakınlarıyla ve sevdikleriyle dijital ortamda bayramlaştı. Huzurevi yönetiminin bayram boyunca kullanıma sunduğu akıllı cep telefonu yardımıyla istedikleriyle görüntülü görüşen vatandaşlar, hem sevdiklerinin sesini duydu hem de bayramlaşmanın mutluluğunu yaşadı.

BABA- KIZIN DUYGUSAL ANLARI

82 yaşındaki Mehmet Aka, 17 yıl önce eşini kaybedince bir süre farklı yerlerde kaldı. Geçen yıl kalp ameliyatı olunca çocukları Aka'yı huzurevine yerleştirdi. Her bayram mutlaka İstanbul'dan babasını görmeye gelen Fatoş Doğru bu bayram gelemeyince baba kızın yardımına görüntülü bayramlaşma yetişti. Baba- kız cep telefonundan uzun süre bayramlaştı. Zaman zaman duygu dolu anların yaşandığı görüşmede Aka, kızına bayramdan sonra mutlaka beklediğini söyledi.

'BAYRAMLAR DA DİJİTALLEŞTİ'

İşçi emeklisi 76 yaşındaki İsmail Özcan ise 1 yıl önce eşi Zeynep Özcan'ı yitirdi. Yalnız kalınca kimseye yük olmamak için huzurevine yerleşen Özcan, TSK'dan emekli olan oğlu Adnan Özcan ile yine aynı cep telefonundan görüntülü görüştü. 'Bayramlar da dijitalleşti' diyen Özcan, oğluna rahatının yerinde olduğunu, özlediğini, ancak sağlığın önemli olması nedeniyle kurallara uymaları gerektiğini söyledi.

Dijital bayramlaşmayla hem kızı hem de torunlarıyla görüşen 71 yaşındaki Ekrem Yuşan az da olsa hasret giderdi. Kızı ve torunuyla uzun süredir görüşemediğini anlatan Yuşan, bu bayramın böyle geçeceğini ancak bayram sonrasında mutlaka yakınlarını beklediğini kaydetti.

Kaynak: DHA