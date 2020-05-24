ANTALYA HUZUREVİNDE DİJİTAL BAYRAMLAŞMA
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ANTALYA HUZUREVİNDE DİJİTAL BAYRAMLAŞMA

Kısıtlama nedeniyle sevdikleriyle bayramlaşamayan huzurevi sakinleri akıllı telefon üzerinden görüntülü görüşerek hem hasret giderdi hem de bayramlarını kutladı.

24.05.2020 08:51 | Son Güncelleme: 24.05.2020 08:57

Kısıtlama nedeniyle sevdikleriyle bayramlaşamayan huzurevi sakinleri akıllı telefon üzerinden görüntülü görüşerek hem hasret giderdi hem de bayramlarını kutladı. Bayramlaşma sırasında duygu dolu anlar da yaşandı.

Koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında tüm Türkiye'de 81 ilde Ramazan Bayramı boyunca sokağa çıkmaya kısıtlama getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından valiliklere gönderilen genelge kapsamında 3 günlük Ramazan Bayramı'nda geçerli sebebi olmayan kimse dışarı çıkamayacak. Dışarı çıkanlar ise maske takıp sosyal mesafeye uygun davranacak. Kısıtlamayla birlikte Türkiye'de ilk defa bir bayram evden kutlanacak.

YÖNETİM AKILLI TELEFON SUNDU

Aynı evde yaşayanların dışında kimse birbiriyle bayramlaşamayacağı için hem sosyal izolasyona uygun hareket etmek hem de bayramlaşmadan uzak kalmamak için farklı yöntemlere başvuruluyor. Antalya'nın Kepez ilçesinde 2 bin 400 metrekarelik alan üzerine kurulu 50 odalı Kepez Belediyesi Şevkat ve Huzurevi'nde 5 yıldızlı otel konforunda yaşayan vatandaşlar, yakınlarıyla ve sevdikleriyle dijital ortamda bayramlaştı. Huzurevi yönetiminin bayram boyunca kullanıma sunduğu akıllı cep telefonu yardımıyla istedikleriyle görüntülü görüşen vatandaşlar, hem sevdiklerinin sesini duydu hem de bayramlaşmanın mutluluğunu yaşadı.

BABA- KIZIN DUYGUSAL ANLARI

82 yaşındaki Mehmet Aka, 17 yıl önce eşini kaybedince bir süre farklı yerlerde kaldı. Geçen yıl kalp ameliyatı olunca çocukları Aka'yı huzurevine yerleştirdi. Her bayram mutlaka İstanbul'dan babasını görmeye gelen Fatoş Doğru bu bayram gelemeyince baba kızın yardımına görüntülü bayramlaşma yetişti. Baba- kız cep telefonundan uzun süre bayramlaştı. Zaman zaman duygu dolu anların yaşandığı görüşmede Aka, kızına bayramdan sonra mutlaka beklediğini söyledi.

'BAYRAMLAR DA DİJİTALLEŞTİ'

İşçi emeklisi 76 yaşındaki İsmail Özcan ise 1 yıl önce eşi Zeynep Özcan'ı yitirdi. Yalnız kalınca kimseye yük olmamak için huzurevine yerleşen Özcan, TSK'dan emekli olan oğlu Adnan Özcan ile yine aynı cep telefonundan görüntülü görüştü. 'Bayramlar da dijitalleşti' diyen Özcan, oğluna rahatının yerinde olduğunu, özlediğini, ancak sağlığın önemli olması nedeniyle kurallara uymaları gerektiğini söyledi.

Dijital bayramlaşmayla hem kızı hem de torunlarıyla görüşen 71 yaşındaki Ekrem Yuşan az da olsa hasret giderdi. Kızı ve torunuyla uzun süredir görüşemediğini anlatan Yuşan, bu bayramın böyle geçeceğini ancak bayram sonrasında mutlaka yakınlarını beklediğini kaydetti.

ANTALYA HUZUREVİNDE DİJİTAL BAYRAMLAŞMA

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Breziya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi Haber
Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Breziya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi Haber
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi
Gürültü yaptığı için şikayet edilen kadın, biber gazı sıkıp bina sakinlerini sokağa döktü Haber
Gürültü yaptığı için şikayet edilen kadın, biber gazı sıkıp bina sakinlerini sokağa döktü
Son dakika: Diyarbakır'da terör operasyonu! DBP eski eş başkanları Mehmet Arslan ve Gülcihan Şimşek tutuklandı Haber
Son dakika: Diyarbakır'da terör operasyonu! DBP eski eş başkanları Mehmet Arslan ve Gülcihan Şimşek tutuklandı
Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu Haber
Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu
Pakistan'daki uçak kazasında hayatta kalan kişi nasıl kurtulduğunu anlattı Haber
Pakistan'daki uçak kazasında hayatta kalan kişi nasıl kurtulduğunu anlattı
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu'nun, evinin bahçesindeki iç çamaşırlı dansı izleyenleri büyüledi
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu'nun, evinin bahçesindeki iç çamaşırlı dansı izleyenleri büyüledi
Bayram namazı yalnızca Ankara'da kılındı! Diyanet Başkanı Erbaş bayram hutbesini okudu
Bayram namazı yalnızca Ankara'da kılındı! Diyanet Başkanı Erbaş bayram hutbesini okudu
Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı
Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
Cübbeli Ahmet'ten Alparslan Kuytul'a sert tepki: Ajan mısın, katil mi olmak istiyorsun?
Cübbeli Ahmet'ten Alparslan Kuytul'a sert tepki: Ajan mısın, katil mi olmak istiyorsun?
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı
Uyuşturucu tacirleri, hayret veren yöntemlerine rağmen polisten kaçamadı
Uyuşturucu tacirleri, hayret veren yöntemlerine rağmen polisten kaçamadı
Koronavirüsü yenen Abdurrahim Albayrak, söylediği türküyle virüse isyan ederek etrafındakileri güldürdü
Koronavirüsü yenen Abdurrahim Albayrak, söylediği türküyle virüse isyan ederek etrafındakileri güldürdü
İETT otobüsü ile refüj sulaması yapan tanker çarpıştı: 9 yaralı
İETT otobüsü ile refüj sulaması yapan tanker çarpıştı: 9 yaralı
Güzelliğiyle mest eden nilüfer çiçeğini koparmanın cezası 146 bin TL
Güzelliğiyle mest eden nilüfer çiçeğini koparmanın cezası 146 bin TL
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
İzmir kulüpleri ve iş adamları, Süper Lig'de 2020-21 sezonunun adının Adnan Süvari olması için TFF'ye başvurdu
İzmir kulüpleri ve iş adamları, Süper Lig'de 2020-21 sezonunun adının Adnan Süvari olması için TFF'ye başvurdu
Mustafa Topaloğlu'ndan annesini kaybeden Bülent Ersoy'u kızdıracak sözler
Mustafa Topaloğlu'ndan annesini kaybeden Bülent Ersoy'u kızdıracak sözler
Doğu Karadeniz'deki 6 ilde kuvvetli kar yağışı bekleniyor
Doğu Karadeniz'deki 6 ilde kuvvetli kar yağışı bekleniyor
Bayram süresinde 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı! İşte açık olacak yerler
Bayram süresinde 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı! İşte açık olacak yerler
İbrahim Kalın, TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'yla ilgili konuştu: Bir askerin görevden alınması normaldir
İbrahim Kalın, TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'yla ilgili konuştu: Bir askerin görevden alınması normaldir
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum
Keçilerini Saanen ırkıyla melezleyen besici, süt verimini 2 kat artırdı
Keçilerini Saanen ırkıyla melezleyen besici, süt verimini 2 kat artırdı
Yılmaz Erdoğan, Ersin Korkut'a köpeği Mess'in ölüm haberini nasıl verdiğini anlattı
Yılmaz Erdoğan, Ersin Korkut'a köpeği Mess'in ölüm haberini nasıl verdiğini anlattı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son iftarı İkiyaka Dağları'ndaki askerlerle yaptı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son iftarı İkiyaka Dağları'ndaki askerlerle yaptı
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in mezarlık ziyareti fotoğrafı tartışma yarattı
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in mezarlık ziyareti fotoğrafı tartışma yarattı
Öldürdüğü annesinin kanıyla dolaba yazı yazan üniversite öğrencisi: Geceleri uyuyamıyorum
Öldürdüğü annesinin kanıyla dolaba yazı yazan üniversite öğrencisi: Geceleri uyuyamıyorum
Koronavirüs kısıtlamalarının gevşetilmesinin ardından Amerikalılar sahilleri doldurdu
Koronavirüs kısıtlamalarının gevşetilmesinin ardından Amerikalılar sahilleri doldurdu
Sağlık Bakanı Koca, Çam ve Sakura Hastanesi'nde ilk bebeği doğduğunu duyurdu
Sağlık Bakanı Koca, Çam ve Sakura Hastanesi'nde ilk bebeği doğduğunu duyurdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin İrem Derici Acun Ilıcalı Çağatay Ulusoy Kenan İmirzalıoğlu
Spor Neymar Ali Koç Can Bartu Malcolm Thomas Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla İzmir Bayram Ak Parti Cep Telefonu
Şu an buradasınız: ANTALYA HUZUREVİNDE DİJİTAL BAYRAMLAŞMA - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.5.2020 08:58:44. #1.14#
title