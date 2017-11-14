Antalya Hortum, Antalya'nın Batısını Yıktı Geçti 1-
Hortum, Antalya'nın batısını yıktı geçti (EK)1)VALİ KARALOĞLU BU BİR FELAKETAntalya Valisi Münir Karaloğlu, beraberinde Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun, Ak Parti İl Başkanı Rıza Sümer ile Kumluca'da hortum nedeniyle zarar gören tarım alanlarını inceledi.
Hortum, Antalya'nın batısını yıktı geçti (EK)
1)VALİ KARALOĞLU BU BİR FELAKET
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, beraberinde Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun, Ak Parti İl Başkanı Rıza Sümer ile Kumluca'da hortum nedeniyle zarar gören tarım alanlarını inceledi. Mavikent Mahallesi'nde inceleme yapan Vali Karaloğlu, burada sera sahipleri, çiftçiler ve vatandaşlarla görüştü. Vali Karaloğlu'na bölgede hortum nedeniyle oluşan hasar hakkında bilgi veren Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, 5 kilometre uzunluğunda 400 metre alanda etkili oldu. Tahminen 2 bin dönüm civarında sera yıkılmış. Seranın kuruluş maliyeti 75 bin liradır dedi. Çiftçilerle ve vatandaşlarla sohbet eden Vali Karaloğlu, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Vali Karaloğlu, şunları söyledi
Bu bir felaket. Bunun önlemi de yok maalesef. Bu bir hortum. Akşam Cumhurbaşkanımız, Dışişleri Bakanımız aradı. Cumhurbaşkanımızın çiftçilerimize bölgede yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileği var. Bütün kamu kurumundan arkadaşlarımız burada. Çok hızlı bir şekilde hasar tespitini çıkarmamız lazım. Fotoğrafını çıkarmamız, manzarayı görmemiz lazım. Hasar tespiti sonrası hasarla ilgili sigortası olanlara TARSİM üzerinden nasıl yardımcı olacağız, olmayanlara Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve diğer devlet kurumlarıyla nasıl yardımcı olacağız konusuna bakacağız. Devlet bütün kurumlarıyla şu an bölgede. kimse endişe etmesin. Önemli olan can kaybı olmasın. Onun dışında maddi hasarları biz bir şekilde gideririz. Kimsenin endişesi olmasın.
OTOMOBİL İÇERİSİNDE HORTUMA YAKALANDI
Vali Karaloğlu, zarar gören sera ve evleri incelemesi sırasında hasar gören bir otomobili fark etti. Vali Karaloğlu'nun görüştüğü otomobil sürücüsü Tolga Yaşar Usluer, hortum sırasında aracın içinde olduğunu anlattı. O sırada yaşadıklarını aktaran Usluer, Araba kontrolümden çıktı, dönerek diğer araca çarptı. Nasıl oldu bilmiyorum dedi. Vali Karaloğlu'nun Aracı kaldırdı mı hortum sorusuna Usluer, Bilmiyorum görmedim. Bana bir şey olmadı diye konuştu.
4 KİLOMETRELİK ALANDA ÖNÜNE NE ÇIKTIYSA TAHRİP ETMİŞ
Gazetecilere açıklama yapan Vali Karaloğlu, bölgede inceleme çalışmalarına başladıklarını dile getirdi. Hortumdan Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerinin etkilendiğini anlatan Vali Karaloğlu, Mavikent bölgesinde özellikle sera alanlarımız var. Türkiye'nin en büyük seralarının olduğu, Türkiye'nin sebze deposu Kumluca'dır. Bu ilçemizde seralarda hortum koridor oluşturarak denizden başlayarak 4 kilometrelik alanda 150-200 metrelik koridorda önüne ne çıktıysa, ağaçlar, seralar, arabalar, evler, ne çıktıysa tamamını tahrip etmiş durumda dedi.
3 YARALININ TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR
Seraların bir kısmının sigortalı olmasının sevindirici olduğuna değinen Vali Karaloğlu, sigortası olmayanların hasarının çözümü noktasında çalışma yapacaklarını söyledi. Vali Karaloğlu, En büyük teselli can kaybı olmamasıdır. 3 yaralının tedavisi devam ediyor. Diğerlerinin tedavisi ayakta tamamlandı ve evlerine döndüler diye konuştu.
KUMLUCA'DA SERALAR, DEMRE'DE 2 EV ZARAR GÖRDÜ
Antalya'nın dört ilçesinde hasar bulunduğunu ifade eden Vali Karaloğlu, seralarda en büyük hasarın Kumluca'da yaşandığını anlattı. Finike'de evlerde, iş yerlerinde, portakal bahçelerinde hasar olduğunu belirten Vali Karaloğlu, Demre'de 2 evin yıkıldığını söyledi. Kaş'ta çatı uçması sonucu çoğunlukla evlerde hasar bulunduğunu kaydeden Vali Karaloğlu, bugün zarar gören bölgelerin tamamının hasar tespitini tamamlamaya çalışacaklarını dile getirdi. Kumluca'da ana hatta iki büyük direğin yıkılması sonucu ilçenin çoğunluğunda enerji olmadığına değinen Vali Karaloğlu, gün sonuna doğru bölgenin tamamına enerji vermeye çalışacaklarını söyledi.
ZARAR GÖREN VATANDAŞLARIMIZI SOKAKTA BIRAKMAYACAĞIZ
Antalya Büşükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de belediye personelinin bölgede çalışmalar yaptığını anlattı. Büyükşehir Belediye personelinin de 50 kişilik grupla bölgede bulunduğunu aktaran Başkan Türel, Önemli olan felaketten zarar gören vatandaşlarımızın aç, açık bırakılmaması. Sosyal yardım ekiplerimiz bölgede bütün arkadaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyor. Gerekirse konteyner evlerle felaketten zarar gören vatandaşlarımızı sokakta bırakmayacağız dedi.