Antalya hırsızlık şüphelisi kaçarken böyle düştü
FLASH HABER: İdlib'den kahreden haber: 36 askerimiz şehit oldu
Haberler » Güncel » Antalya hırsızlık şüphelisi kaçarken böyle düştü - Haber

Antalya hırsızlık şüphelisi kaçarken böyle düştü

Hırsızlık şüphelisi kaçarken böyle düştüANTALYA'da 3 ayrı iş yerinden ve park halindeki bir kamyonetten hırsızlık olayını gerçekleştiren Ü.Ş (40), polis tarafından yakalandı.

29.02.2020 12:37 | Son Güncelleme: 29.02.2020 12:39
Antalya hırsızlık şüphelisi kaçarken böyle düştü

Hırsızlık şüphelisi kaçarken böyle düştü

ANTALYA'da 3 ayrı iş yerinden ve park halindeki bir kamyonetten hırsızlık olayını gerçekleştiren Ü.Ş (40), tarafından yakalandı. Şüphelinin kaçarken düşme anı kameralara yansıdı.

Hırsızlık olayları, 25 Şubat günü Muratpaşa ilçesi Kışla mahallesinde meydana geldi. 3 ayrı iş yerinden ve park halindeki kamyonetten bir miktar para ve cep telefonu çalan hırsızlık şüphelisi kayıplara karıştı. Şüphelinin kaçarken düşme anı güvenlik kameralarına an ve an yansıdı. Çalışma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı 'Güven' timleri, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren kişinin alkol ve uyuşturucu bağımlısı Ü.Ş olduğunu belirleyip, aynı mahallede gezerken yakaladı.

Gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen Ü.Ş, sorgusunun ardından 4 ayrı hırsızlık suçundan adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA


Haber Videosu

: Antalya hırsızlık şüphelisi kaçarken böyle düştü
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler