Antalya Hırsızlık Şüphelilerini Papağan Görüntüsü Yakalattı

Hırsızlık şüphelilerini papağan görüntüsü yakalattı



ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde 3 hırsızlık şüphelisi bir oto galeriden otomobil ve papağan çaldı. Hırsızlardan birinin papağanı emanet ettiği kişi sosyal medyadan görüntülerini yayınladı. Görüntüleri fark eden galeri sahibi durumu polise bildirdi. Polis de takipte olduğu 3 şüpheliyi papağanın görüntüleri sayesinde yakaladı.



Küçükhasbahçe Mahallesi, Keykubat Bulvarı üzerindeki bir oto galeriye 5 Eylül saat 04.30 sıralarında giren hırsızlar 07 UN 213 plakalı otomobil ve 'Jako' cinsi papağanı çalarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine çalışma başlatan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çalınan papağının sosyal medyada konuşma görüntülerinin paylaşıldığı bilgisine ulaştı. Söz konusu hesabı takibe alan polis, hırsızlık şüphelisi Mehmet K.'nin papağanı komşusuna emanet ettiği ve komşunun da sosyal medyada görüntüleri paylaştığını belirledi. Komşuya ulaşan polis, oto galerideki hırsızlık şüphelilerinin Mehmet K., Burak G. (33) ve Ahmet C. (41) olduğunu tespit etti. Takibe alınan şüpheliler polis tarafından Dinek mevkiinde plakası öğrenilemeyen kiralık bir otomobille seyir halindeyken yakalanarak gözaltına alındı.



OTOMOBİL TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU



Gözaltındaki şüphelilerin ilçenin farklı yerlerindeki 10 ayrı işyerinden piyasa değeri yaklaşık 20 bin TL civarında olan çok sayıda televizyon, dizüstü ve masaüstü bilgisayar ile çok sayıda kozmetik malzeme çaldığı da ortaya çıktı. Şüphelilerin adreslerinde ele geçirilen eşyalara el konulurken, çalıntı otomobil de Manavgat İlçesi'nde terk edilmiş halde bulundu. 3 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



"TAKİBE ALDILAR"



Oto galerinin sahibi Erdem Şıhali, çalınan otomobili ve papağına kavuştu. Polisten aracı ve Yakup adlı papağanını teslim alan Erdem Şıhali, papağanın geri dönmesinden dolayı çok mutlu olduğunu belirtti. Şıhali, "İşyerimize giren hırsızlar bir araç, televizyonlarımızı ve Jako cinsi papağımızı çaldı. Sosyal medyada çalınan kuşumuzun konuşma görüntülerinin paylaşıldığını fark ettik. Biz de inceleme yaptığımızda kuşun konuşmasından bizim olduğunu anladık. Polise durumu izah ettik. Sonrasında takibe aldılar" dedi.



PAPAĞANIN KONUŞMASINDAN TANIDILAR



Papağanın görüntülerinin yayınlandığı sosyal medya hesabının sahibine ulaştıklarını söyleyen Erdem Şıhali, "Hesabın sahibi hayvanın bir arkadaşı tarafından ona emanet bıraktığını söyledi. Daha sonra polis takibe aldı. Bizim bir aracımızla kuşumuzu çalmışlardı. Kuşumuz sayesinde sosyal medyada bir paylaşım yapılıyor. Kuş ismini olan 'Yakup' kelimesini ona öğretimiz şekilde vurgulayarak söylüyor. Konuşmasından zaten bizim olduğunu anladık. Kuşumuzu bulduk, kuşumuzdan sonra hırsızları bulduk ve arabamızı bulduk. Şu anda rahatız" diye konuştu.