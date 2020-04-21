ANTALYA Hırsız kardeşler, klima motorunu 14 saniyede söktü
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Emniyet Müdürlüğü, Manavgat, Antalya, Güncel

ANTALYA Hırsız kardeşler, klima motorunu 14 saniyede söktü

Hırsız kardeşler, klima motorunu 14 saniyede söktüANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, bir otele ait lojmandan 8 klima dış ünitesi, 1 klima iç ünitesi çalan E.D. ve kardeşi M.D. tutuklandı.

21.04.2020 15:05 | Son Güncelleme: 21.04.2020 15:10
ANTALYA Hırsız kardeşler, klima motorunu 14 saniyede söktü

Hırsız kardeşler, klima motorunu 14 saniyede söktü

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, bir otele ait lojmandan 8 klima dış ünitesi, 1 klima iç ünitesi çalan E.D. ve kardeşi M.D. tutuklandı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelilerin girdikleri lojmanda klima motorunu 14 saniyede söktükleri görüldü.

Manavgat'ın Aydınevler Mahallesi'nde Mustafa T.'ye ait otel lojmanı olarak kullanılan binadan 8 klima dış ünitesi, 1 klima iç ünitesi çalınmasının ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesi ve lojmanda yapılan parmak izi araştırmasında, şüphelinin E.D. olduğu ve hırsızlık olayını kardeşi M.D. ile gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüphelilerin 14-31 Mart tarihleri arasında aralıklarla gelerek klimaları yerinden söküp götürdükleri anlaşıldı.

Yapılan araştırmada Antalya'nın Akseki ilçesinde olduğu tespit edilen şüpheliler Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler E.D. ve M.D. klimaları kendilerinin çaldığını, seyyar hurdacılık yapan bir kişiye sattıklarını itiraf etti. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.D. ve M.D., sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Şüphelilerin hırsızlık anları ise güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde, binanın arka tarafından saat 16.30 sıralarında lojmana girdiği belirlenen şüphelilerden birinin önce alt katta, ardından üst katta balkona çıkarak klima motorunu 14 saniyede yerinden söküp, içeri taşıdığı, bu sırada olaydan habersiz otel personelinden birisinin de otelin önünde oturduğu görüldü.

ANTALYA Hırsız kardeşler, klima motorunu 14 saniyede söktü

Kaynak: DHA

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