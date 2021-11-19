Antalya Hipodrom, ocak ayında açılıyor

DÖŞEMEALTI, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde 2017 yılında yapımına başlanan Antalya Hipodrom, 2022'nin Ocak ayında hizmete açılıyor. Türkiye'nin sentetik ve yarı sentetik iki pistine sahip tek hipodromu olan Antalya Hipodrom, 1104 ahır kapasitesine sahip. Hipodromda sezon kasım ayında başlayacak, nisan ayında sona erecek.

Hipodrom içinde kurulan atlı terapi merkezinde, TJK'nin sosyal sorumluluk projesi kapsamında hayata geçirdiği alanda engelli çocuklar için terapi günleri düzenleneceğini de aktaran İşçen, piknik alanlarında ise bölge halkının keyifli saatler geçirebileceğini söyledi.