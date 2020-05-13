ANTALYA HİMMET HEMŞİRE 18 AYLIK KIZINA KAVUŞTU, KOKUSUNU DOYASIYA İÇİNE ÇEKTİ
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ANTALYA HİMMET HEMŞİRE 18 AYLIK KIZINA KAVUŞTU, KOKUSUNU DOYASIYA İÇİNE ÇEKTİ

AKDENİZ Üniversitesi Hastanesi'nde hemşire Himmet Dündar, koronavirüs nedeniyle eşi ve 18 aylık kızından 40 gün ayrı kaldı.

ANTALYA HİMMET HEMŞİRE 18 AYLIK KIZINA KAVUŞTU, KOKUSUNU DOYASIYA İÇİNE ÇEKTİ
13.05.2020 08:28 | Son Güncelleme: 13.05.2020 08:31

AKDENİZ Üniversitesi Hastanesi'nde hemşire Himmet Dündar, koronavirüs nedeniyle eşi ve 18 aylık kızından 40 gün ayrı kaldı. Üniversitedeki yurtta kalan ve sonunda evine dönen Himmet hemşire, "Bu süreçte kızımın kokusunu gerçekten çok özledim. Eve gelir gelmez yaptığım ilk iş, kızımın kokusunu içime çekmek oldu" dedi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, koronavirüs vakalarıyla ilgilenen sağlık çalışanları için K Blok ile bazı öğrenci yurtlarını kullanıma açtı. Hemşire Himmet Dündar da koronavirüs nedeniyle 2,5 yıllık eşi ve 18 aylık kızından ayrı kaldı. Koronavirüslü hastalara baktığı için 40 gün boyunca K Blok'ta kalan Himmet Dündar, kızı ve eşiyle görüntülü konuşarak günlerini geçirdi. Bir ay önce DHA muhabirine açıklamada bulunan Himmet hemşire, kızının kokusuna hasret kaldığını dile getirmişti. Geçen hafta koronavirüs vakalarının azalması nedeniyle evine dönen Himmet hemşire, 18 aylık kızı Melis Gökçe'nin kokusunu içine çekerek ayrı kaldığı günlerin acısını çıkarmaya başladı.

'İLK İŞ KIZIMIN KOKUSUNU İÇİME ÇEKMEK OLDU'

Koronavirüs nedeniyle evinden ayrı kaldığı süreçte kızının burnunda tüttüğünü anlatan Himmet Dündar, "Zor bir süreç atlattık. Hala atlatmaya devam ediyoruz. Bu süreçte kızımım kokusunu gerçekten çok özledim. Eve gelir gelmez yaptığım ilk iş kızımın kokusunu içime çekmek oldu. Ayrı kaldığım süreç çok sancılı geçti. Şimdilik koronavirüste normalleşme dönemine girsek de sosyal izolasyona hala dikkat ediyoruz. Artık kızımla daha çok zaman geçiriyorum" dedi.

'BİRAZ DAHA DİKKAT EDERLERSE KIZIMI DAHA RAHAT GÖREBİLECEĞİM'

Koronavirüs vakalarının azalmasının ardından insanlarda rahatlama olduğunu söyleyen Himmet Dündar, "Bu süreçte vakaların azalmasıyla insanlar kendini salmış görünüyor. Ama gerçek öyle değil. Biraz daha dikkatli özverili davranırsak bunu tamamen yeneceğiz. Başaracağız. Başarırsak ben de Melis'i daha çok görüp hasret gidereceğim. Kızımın kokusunu daha çok içime çekebileceğim. Bazı şeylerden 40 gün boyunca yoksun kalmıştık. Bu 40 günü artık doya doya yaşamak istiyorum. Bundan sonra o günlerin acısını çıkarmak istiyorum" diye konuştu.

'RESİMLERE BAKIP 'BABA' DİYE SESLENİYORDU'

Eşiyle ayrı kaldığı dönemde kızı Melis'in huylarında değişiklikler olduğunu anlatan Hatice Dündar ise, "Koronavirüs tüm dünyayı etkilediği gibi bizi de derinden etkiledi. Melis her bebek gibi babasına çok düşkün. Ayrı kaldığımız dönemde Melis'in huyu, yeme-içme alışkanlığı değişti. Babasının resimlerine bakıp sürekli 'Baba' diye seslendi. Kızımı bir şekilde oyalamaya çalıştım, ama çok zor bir süreçti bizim için. Tekrar aynı şeyleri yaşamak istemeyiz" dedi.

MELİS ARTIK BABASIYLA VAKİT GEÇİRİYOR

Bir hafta önce eşi Himmet Dündar'ın eve geldiğini söyleyen Hatice Dündar, Melis'in eski haliyle şu anki halinde değişiklik olduğunu anlattı. Dündar, "Melis babasını karşısında gördüğü anda kahkaha attı, ona sımsıkı sarıldı. Bakışları, gülüşü bile değişti. Gün içinde en çok babasıyla vakit geçiriyor, çünkü onu çok özlemişti" diye konuştu.

'MELİS BABASINI GÖRÜP DOKUNAMAYINCA HIRÇINLAŞIYORDU'

Kızının babasıyla ayrı kaldığı süreçte sürekli görüntülü konuşma yaptıklarını anlatan Hatice Dündar, 'Görüntülü konuşma esnasında önce gülüp 'baba' diye bağırıp sonrasında ağladığı için kapatmak zorunda kalıyorduk. Çok uzun süre telefonda konuşamıyorduk. Melis babasını karşısında gördüğünü hissediyor ama ona dokunamayınca hırçınlaşıyordu. Şu an eski hayatımıza geri döndük" dedi.

ANTALYA HİMMET HEMŞİRE 18 AYLIK KIZINA KAVUŞTU, KOKUSUNU DOYASIYA İÇİNE ÇEKTİ

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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