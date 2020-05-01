ANTALYA Hemşireler çocukları eğlendirmek için palyaço oldu

Hemşireler çocukları eğlendirmek için palyaço olduAkdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Onkoloji servisinin hemşireleri palyaço olup minik hastalarını güldürdü.

Hemşireler çocukları eğlendirmek için palyaço oldu

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Onkoloji servisinin hemşireleri palyaço olup minik hastalarını güldürdü. Koronavirüs nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Onkoloji servisi ziyaretçi ve sosyal destek gruplarına kapatılınca, hemşireler minik hastalarına moral vermek için harekete geçti. Serviste nöbetçi hemşireler palyaço kılığına girerek müzik eşliğinde çocuklara gösteri sundu. Öğrendikleri kareografiyi büyük bir başarı ile uygulayan hemşireler hareketli müzik eşliğinde hem eğlendi, hem de eğlendirdi.

Hemşireler çocuklara ayrıca hediye dağıttı.

Kaynak: DHA