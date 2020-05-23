Antalya Hayvanat Bahçesi'nde 100'ün üzerinde doğum gerçekleşti
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Antalya Hayvanat Bahçesi'nde 100'ün üzerinde doğum gerçekleşti

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı'nda tam bir bahar havası yaşanıyor.

Antalya Hayvanat Bahçesi'nde 100'ün üzerinde doğum gerçekleşti
23.05.2020 12:37 | Son Güncelleme: 23.05.2020 12:40

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı'nda tam bir bahar havası yaşanıyor. Korona virüs salgını nedeniyle ziyarete kapanan hayvanat bahçesinde, yaklaşık 100'ün üzerinde yeni doğum gerçekleşti. Antalya Hayvanat Bahçesi, normalleşme süreci içerisinde belirlenecek tarih itibariyle yeni üyeleri ile kapılarını ziyarete açacağı günü bekliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, korona virüs önlemleri kapsamında kapılarını ziyaretçilere kapatan Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı'nda tadilat, bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bahar havası yaşanan hayvanat bahçesinde yeni doğan hayvanların bakımları sorumlu veteriner hekimler tarafından gerçekleştiriliyor. Yeni üyelerin katılımlarıyla Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğal Yaşam alanı her geçen gün genişlemeye devam ediyor.

100 YENİ YAVRU DOĞDU

650 dönüm arazi üzerine kurulan, 250 dönüm kapalı ve açık hayvan gözlem alanı ile 127 ayrı türde yaklaşık 1300 çeşit hayvanın yaşadığı Antalya Hayvanat Bahçesi'nin, yaklaşık 2 ay önce hayata gözlerini açan yeni sakinleri yaşam alanlarına adapte olmaya başladı. Yaklaşık 100'ün üzerinde yeni doğumların gerçekleştiği hayvanat bahçesinde yeni doğan üyeler veterinerler ve bakıcıların kontrolünde özenle bakılıyor.

Bakımları yapılan, boz ayı yavruları, Haflinger atı, zebra yavrusu, evcil ve yabani koyun-keçi, kanatlı hayvan yavruları ve boğa yılanı yavruları anneleri tarafından besleniyor. Anneler zaman zaman yavrularıyla birlikte oyunlar oynuyor. Korona virüs önlemleri sonucu geçici süre faaliyetine ara veren Antalya Hayvanat Bahçesi normalleşme süreci ile belirlenecek tarih itibariyle yeni üyeleri ile ziyaretçilerini bekliyor olacak.

(İHA)

Kaynak: İHA

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