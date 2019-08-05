ANTALYA HAYVAN PAZARINDA SAHTE PARA UYARISI

Hayvan pazarında 'sahte para' uyarısı

Antalya'da polis, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan pazarında broşür dağıtarak sahte parayla dolandırıcılık olaylarına karşı satıcıları uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla Gazi Bulvarı üzerinde bulunan hayvan pazarında broşür dağıtarak, sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı satıcıları uyardı. Dolandırıcıların bayram öncesi özellikle canlı hayvan pazarlarını hedef seçtiğini belirten ekipler, satıcılara sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceği konusunda uygulamalı bilgi verdi.

Kaynak: DHA