ANTALYA HAYVAN PAZARINDA SAHTE PARA UYARISI

ANTALYA HAYVAN PAZARINDA SAHTE PARA UYARISI

Hayvan pazarında 'sahte para' uyarısıAntalya'da polis, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan pazarında broşür dağıtarak sahte parayla dolandırıcılık olaylarına karşı satıcıları uyardı.

5.08.2019 13:54
ANTALYA HAYVAN PAZARINDA SAHTE PARA UYARISI

Hayvan pazarında 'sahte para' uyarısı
Antalya'da polis, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan pazarında broşür dağıtarak sahte parayla dolandırıcılık olaylarına karşı satıcıları uyardı.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla Gazi Bulvarı üzerinde bulunan hayvan pazarında broşür dağıtarak, sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı satıcıları uyardı. Dolandırıcıların bayram öncesi özellikle canlı hayvan pazarlarını hedef seçtiğini belirten ekipler, satıcılara sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceği konusunda uygulamalı bilgi verdi.

Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et