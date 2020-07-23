ANTALYA Havuzdaki çocukları izleyen kağıt toplayıcı çocuk, kardeşleriyle havuza götürüldü Havuzdaki çocukları izleyen kağıt toplayıcı çocuk, kardeşleriyle havuza götürüldü*- Antalya'da kağıt toplayıcısı 10 yaşındaki M.H.

Havuzdaki çocukları izleyen kağıt toplayıcı çocuk, kardeşleriyle havuza götürüldü

*- Antalya'da kağıt toplayıcısı 10 yaşındaki M.H.'nin, bir sitenin havuzundaki çocukları izlemek için çöp konteynerinin üzerine çıktığı anı gösteren fotoğrafın sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen Konyaaltı Belediyesi, çocuğu bularak kardeşleriyle birlikte havuza götürdü.

*- Havuzda keyifli anlar yaşayan M.H. ile kardeşleri, ardından akvaryumu gezme fırsatı yakaladı.

Konyaaltı ilçesinde kağıt toplayıcısı bir çocuk, lüks bir sitenin kenarındaki çöp konteynerlerinde kağıt topladıktan sonra sitenin havuzundan yükselen çocuk seslerini duyunca konteynerin üstüne çıktı. Havuzdaki çocukları izlemek için çaba sarf eden çocuk, brandanın yırtık kısmından eğlenen çocukları ilgiyle izledi.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI HAREKETE GEÇTİ

Dakikalarca yaşıtlarını izleyen çocuğun bu görüntüsü, karşı binada oturan bir vatandaş tarafından görüntülenip sosyal medyada paylaşılınca büyük ilgi çekti. Fotoğrafı çeken kişi, 'Konyaaltı'nda çöp toplayan küçük bir kardeşimiz ve yanı başında havuzda yüzen çocukları izlediği o an' yorumuyla sosyal medyada paylaştı. Fotoğraf karesi, Türkiye genelinde çok sayıda paylaşıldı, çocuğun bulunarak destek olunması amacıyla kurumlara çağrıda bulundu.

HAVUZDA DOYASIYA EĞLENDİLER

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, fotoğrafı görünce çocuğun bulunması için harekete geçti. Fotoğrafın Hurma Mahallesi'nde çekildiği anlaşılınca belediye ekipleri, M.H. adlı çocuğu 2 gün sonra mahallede kağıt toplarken buldu. Konyaaltı Belediyesi, M.H. ile 3 kardeşini önce bir spor merkezinin havuzunda ağırladı. 4 kardeş ilk kez girdikleri havuzda doyasıya eğlendi. Havuzdaki diğer çocuklar da 4 kardeşin mutluluğuna ortak oldu. Daha sonra çocuklar Antalya Akvaryum'a götürüldü. Burada da eğlenceli anlar yaşayan 4 kardeş, ardından Kepez ilçesindeki evlerine götürülerek ailelerine teslim edildi.

Kaynak: DHA