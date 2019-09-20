Antalya Havalimanında uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

20.09.2019 21:50

Antalya Havalimanında narkotik ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan İran uyruklu 2 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Hudut Büro Amirliği ekipleri Antalya Havalimanını kullanarak diğer illerden ve ülkelerden uyuşturucu madde nakli yapan şahıs ve guruplara yönelik yapılan operasyon düzenlendi. Operasyonda havayolu ile İran'dan Van'a oradan da Antalya'ya gelen yolcular üzerinde risk analizine dayalı olarak yapılan çalışmada, İran uyruklu H.E. ve S.G. isimli şahısların üzerlerinde ve eşyalarında arama yapıldı. Yapılan aramalarda valize gizlenmiş vaziyette 3 kilo 5 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Yakalanan şahıslar hakkında "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak" suçundan işlem yapıldı. Gözaltına alınan şahıslar adli makamlara sevk edildi. Savcılık işlemleri tamamlanan H.E. ve S.G., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

Kaynak: İHA