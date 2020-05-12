Antalya Havalimanı uçuşlara hazır
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Antalya Havalimanı uçuşlara hazır

KORONAVİRÜS salgınında, normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte önce iç hat ardından da dış hat uçuşların başlaması planlanıyor.

Antalya Havalimanı uçuşlara hazır
12.05.2020 13:17 | Son Güncelleme: 12.05.2020 13:17

KORONAVİRÜS salgınında, normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte önce iç hat ardından da dış hat uçuşların başlaması planlanıyor. Türkiye'nin en yoğun havalimanlarından Fraport TAV Antalya Havalimanı'nda da iç ve dış hat uçuşları için hazırlıklar tamamlandı.

Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 2 aydır tarihinin en sessiz günlerini yaşayan Fraport TAV Antalya Havalimanı, Ramazan Bayramı sonrası iç hatlar, temmuz ayı gibi de dış hat uçuşların açılmasına yönelik planlamalar kapsamında, hizmet vermeye başladı. Bazı tahliye uçuşlarının da devam ettiği Antalya Havalimanı'nda tüm araçlar girişte durdurularak, yolcularda maske kontrolü yapılıyor. Koronavirüs ile hayata geçirilen yeni uygulamalar, bazı tahliye uçuşlarıyla test ediliyor.

Havalimanından bugün Almanya'ya yaklaşık 100 kişilik tahliye uçuşu gerçekleştirildi. Yolcular termal kamerayla ateşleri ölçüldükten sonra bekleme alanlarında, sosyal mesafeye uygun olarak,  birer boşluk arayla banklara oturdu. Check-in işleminde de kırmızı uyarı şeritlerine uygun sıralandı.İÇERİDE NELER VAR?Havalimanı iç hatlar ve dış hatlar terminallerinin girişine termal kameralar yerleştirildi. Yolcu ve personellere termal kamera ateş ölçümü yapılıyor. Ardından dezenfektan uygulanıyor. Check-in işlemlerinin yapıldığı tüm alanların zemininde 'Lütfen, sosyal mesafenizi koruyun' yazılı kırmızı şeritlerle yolcuların 1'er metre mesafe olacak şekilde bekleme alanları bulunuyor. Ayrıca, havalimanı içindeki dijital ekranlarda da sosyal mesafe ve dezenfektan uyarısı yapılıyor. Havalimanı içindeki tüm tuvaletlerin lavabolarında, musluklar fotoselliye dönüştürüldü. Ayrıca ateşi yüksek çıkan veya şüpheli durumu olanlar için karantina odası bulunuyor.HİJYEN ÖN PLANDAAntalya Havalimanı olarak ilk vakanın açıklanmasının ardından gerekli birçok önlemin alınmaya başlandığını belirten Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol, "İçeriye girer girmez sosyal mesafe kuralları uygulanıyor. Hem yolcu misafirlerimiz hem de personellerimiz olmak üzere herkes termal kameranın önünden geçiyor. Hijyen kuralları çok ön plana çıkıyor. Personellerimize de sürekli eğitim veriyoruz. Bayramdan hemen sonra iç hatların açılacağı yönünde bir planlama var. Temmuz gibi de dış hat uçuşların başlayacağı planlanıyor. Hazırlıklarımızı o dönemlere uygun olarak yaptık" dedi.KARŞILIKLI KIYASTermal kameradan sonra tüm misafirlere el dezenfektanı sunulduğunu kaydeden Varol, "Check-in yapılacak alanlarda kırmızı uyarıcı şeritlerle sosyal mesafe uyarıcı stikerler zeminde yer alıyor. Oturma alanlarında birer koltuk aralıklı boşluklar oluşturuldu. Şu an maksimum derecede önlemlerimizi aldık. Ayrıca ülkeler arası mütekabiliyet durumu var. Antalya Havalimanı olarak dünyanın bütün büyük havalimanlarıyla irtibat halindeyiz. Onlar hangi önlemleri almış. Biz hangi önlemleri almışız. Karşılıklı kıyas yapılıyor. Buna çok önem veriyoruz. Baktığımızda dünyanın en büyük havalimanları neler yapmışsa hepsini yapmışız ve hatta bazı konularda daha da iyi durumdayız. Örneğin lavabolarımızdaki muslukları fotoselliye dönüştürdük. Buna benzer birçok ufak detayı da atlamamaya çalışıyoruz" diye konuştu.KARANTİNA ODASIHavalimanında termal kamera ateş ölçümünde şüpheli durumda olanlar için karantina odası oluşturduklarını belirten Varol, şunları kaydetti:

"Hemen müdahale edilebilecek, ambulansla hastaneye sevk edilecek bir izole alan oluşturduk. Yolcularımızın yoğun olarak havalimanını kullanmaya başlamasıyla bu önlemler de artırılacak. Sağlık Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bu konuda alınacak önlemlerle ilgili kararlarını takip ediyoruz. Bunlarla ilgili de ilave önlemler alınacak. Çünkü yolcular havalimanına geldikten sonra belli bir kalabalık ve kuyruk olacak. Buradaki en büyük hedeflerimizden biri bu kalabalığı doğru bir şekilde yönetebilmek. Biz istiyoruz ki yolcular gönül rahatlığıyla havalimanımıza gelsin."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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