Antalya Havalimanı'nda yurt içi uçuşlar 1 Haziran'da başlıyor
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Antalya Havalimanı'nda yurt içi uçuşlar 1 Haziran'da başlıyor

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, 'Uçuş zamanı Antalya' diyerek, salgın tedbirlerini tamamlayan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca 'Havaalanı Pandemi Sertifikası' alan Fpaport TAV Antalya Havalimanı'nda yurt içi uçuşların 1 Haziran itibarıyla başlayacağını açıkladı.

Antalya Havalimanı'nda yurt içi uçuşlar 1 Haziran'da başlıyor
30.05.2020 18:40 | Son Güncelleme: 30.05.2020 18:43

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, 'Uçuş zamanı Antalya' diyerek, salgın tedbirlerini tamamlayan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca 'Havaalanı Pandemi Sertifikası' alan Fpaport TAV Antalya Havalimanı'nda yurt içi uçuşların 1 Haziran itibarıyla başlayacağını açıkladı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, kararın hayırlı olmasını diledi. Vali Münir Karaloğlu, Türk Hava Yolları, SunExpress ve Pegasus havayollarının, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca belirlenen tüm tedbirleri alarak uçuş planlarını yaptıklarını söyledi. Karaloğlu, alınan tedbirlere ve kurallara uyan herkese iyi uçuşlar dileğinde bulundu. 

1 Haziran Pazartesi günü, Fraport TAV Antalya Havalimanı'na 3'ü İstanbul, 1'i Ankara'dan olmak üzere 4 uçuş gerçekleşecek. Gün içinde Antalya'dan da 3'ü İstanbul, 1'i Ankara olmak üzere 4 uçuş olacak.Koronavirüs sürecindeki kısıtlamalar sonrasındaki ilk uçuşu, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Antalya'ya Türk Hava Yolları gerçekleştirecek. THY uçağı saat 11.30'da Antalya Havalimanı'na inecek.

Gün içinde THY'nin biri İstanbul Havalimanı, biri de Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan olmak üzere iki uçuşu ile Pegasus'un İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan bir uçuşu olmak üzere toplam 3 uçağı daha gelecek.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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