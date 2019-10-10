Antalya Havalimanı'nda uyuşturucu madde yakalandı

Antalya Havalimanı'nda uyuşturucu madde yakalandı

Hakkari'den Antalya'ya havalimanı yoluyla uyuşturucu madde getiren şüpheli yakalandı.

10.10.2019 09:56
Antalya Havalimanı'nda uyuşturucu madde yakalandı

Hakkari'den Antalya'ya havalimanı yoluyla uyuşturucu madde getiren şüpheli yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri İran uyruklu bir şüphelinin Hakkari'den Ankara aktarmalı olarak Antalya'ya uyuşturucu madde getireceği bilgisini edindi.


Havalimanına gelen V.M.'nin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 5 kilogram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan V.M., işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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