Antalya Havalimanı'nda test merkezi hizmete girdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Antalya Havalimanı'nda test merkezi hizmete girdi

FRAPORT TAV Uluslararası Antalya Havalimanı'nda, yurt dışına gidecek Türk vatandaşları ile tatile gelen yabancıların dönüşlerinde koronavirüs testi yaptırmaları için İl Sağlık Müdürlüğü'nce test merkezi kuruldu.

Antalya Havalimanı'nda test merkezi hizmete girdi
30.06.2020 12:51 | Son Güncelleme: 30.06.2020 13:14

FRAPORT TAV Uluslararası Antalya Havalimanı'nda, yurt dışına gidecek Türk vatandaşları ile tatile gelen yabancıların dönüşlerinde koronavirüs testi yaptırmaları için İl Sağlık Müdürlüğü'nce test merkezi kuruldu.

Koronavirüs salgınında 1 Haziran'dan itibaren başlayan yeni normal süreçte, iç ve dış turizmin başlıyor olması nedeniyle Antalya Havalimanı'nda alınan önlemler kapsamında bir de koronavirüs PCR testlerinin yapılabileceği merkez kuruldu. Antalya Havalimanı Dış Hatlar 1'inci Terminali'nin gelen yolcu çıkış kapısında kurulan 90 metrekarelik merkez, bugünden itibaren hizmet vermeye başladı.

İLK TEST KKTC KÜLTÜR ATAŞESİNE YAPILDIHekim ve sağlık çalışanlarından oluşan 20 personelin bulunduğu ve günlük 400-500 test kapasitesine sahip Test Merkezi'nin tanıtımı, İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür tarafından yapıldı. Merkezdeki ilk test ise KKTC'nin PCR testini zorunlu tutması nedeniyle, KKTC'ye tatile gidecek olan KKTC Antalya Başkonsolosluğu'nda Eğitim ve Kültür Ataşesi Mehmet Savaş Kortay'a yapıldı.1 TEMMUZ'DA DIŞ TURİZM BAŞLIYORÜlkemizde iç turizmin 1 Haziran'dan itibaren başlaması ve 1 Temmuz'dan itibaren de dış turizmin başlayacak olmasına dikkat çeken Dr. Ünal Hülür, turizmin başlamasıyla ilgili Sağlık, Dışişleri ve Turizm bakanlarının üçlü toplantısı sonrasında özellikle yoğun havalimanlarıyla ilgili hızlıca Antalya, İstanbul gibi havalimanlarında laboratuvar çalışmalarının başlatıldığını kaydetti.BUGÜN İTİBARİYLE BAŞLADIDr. Ünal Hülür, "Biz de Sağlık Bakanımızın talimatıyla Dış Hatlar gelen yolcu çıkış kapısında, özellikle PCR testini zorunlu kılan ülkelere gidecek hem kendi vatandaşımız hem de yabancıların bu alana gelerek kayıtlarını yaptırıp, sonrasında PCR örnekleri alınacak. Örneğin KKTC Başkonsolosluğumuzun kültür ataşesi buradan örneğini alıp akşam sonucunu vereceğiz ve Mersin'deki kapıdan çıkışını yapabilecek. Dolayısıyla kolaylık oldu" dedi.UYGULAMA NASIL OLACAK?Test merkezinin şu anda ortalama gelen yolculara göre ayarlandığını belirten Hülür, "Şöyle bir yol izleyeceğiz. Pasaport öncesinde termal kameramız var, Hudut Sahilleri Genel Müdürlüğümüze bağlı, hekim ve sağlık çalışanı arkadaşlar görev yapıyor. Termal kamerada ateşi veya herhangi bir bulgusu olan kişiler orada izole odamız var, muhafaza edilip, buradan ekip gidip örneğini alabilecek. Dolayısıyla o kişiler de izole bir şekilde otellerine gönderilecek. Test sonuçları çıktığında eğer pozitif ise biz onları hastaneye alacağız. Onun temaslarını takip edeceğiz" dedi.DÜNYADAKİ EN UCUZ PCR TESTİBurada daha çok yurt dışına giden vatandaşlara ve yabancılara hızlıca hizmet edip PCR sonuçlarını vermeyi hedeflediklerini söyleyen Hülür, "Giden yolcular için ülkelerden zorunluluk varsa zaten mecburen istiyorlar. Zaten buradaki hizmet isteğe bağlı olduğundan ücretli bir hizmet. Fiyat yabancılar için 15 Euro, vatandaşlarımız için 110 TL. Sayın bakanlarımız da bunu açıkladı. Dolayısıyla dünyadaki en ucuz PCR testi diyebiliriz" diye konuştu.GÜNLÜK KAPASİTE 500

Havalimanındaki günlük test kapasitesinin 400-500 civarında olduğunu da söyleyen Hülür, "Ama Antalya'da buranın dışında dört laboratuvarda daha test yapıyoruz. Toplamda onlarla birlikte 2 bin 500 kapasiteli bir şehiriz. Alanya'da, Eğitim Araştırma Hastanesi'nde, üniversite hastanemizde ve Halk Sağlığı Laboratuvarı'nda 7-24 test yapılabiliyor. Burada da 7-24 test hizmeti verilecek" dedi.


Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Hayatı kararmak üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın, gözyaşlarının altından dram çıktı Haber
Hayatı kararmak üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın, gözyaşlarının altından dram çıktı
Dünya Sağlık Örgütü'nden tüm dünyayı tedirgin eden sözler: Koronavirüs aşısını bulamayabiliriz Haber
Dünya Sağlık Örgütü'nden tüm dünyayı tedirgin eden sözler: Koronavirüs aşısını bulamayabiliriz
Son Dakika: Türkiye'de 29 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1374 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 29 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1374 yeni vaka tespit...
Son dakika: AK Parti çoklu baro düzenlemesini içeren kanun teklifini TBMM'ye sundu Haber
Son dakika: AK Parti çoklu baro düzenlemesini içeren kanun teklifini TBMM'ye sundu
Maske üretiminde kullanılan kumaşlardaki ilave gümrük vergisi sıfırlandı Haber
Maske üretiminde kullanılan kumaşlardaki ilave gümrük vergisi sıfırlandı
ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi Haber
ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi
Düğünlerin başlayacak olmasıyla piyasada hareketlenme bekleyen kuyumcular, sahte altın konusunda uyardı
Düğünlerin başlayacak olmasıyla piyasada hareketlenme bekleyen kuyumcular, sahte altın konusunda uyardı
Geleneği bozmayan usta sanatçı Fedon, slip mayosuyla poz verdi
Geleneği bozmayan usta sanatçı Fedon, slip mayosuyla poz verdi
Yokuştan aşağıya kayan 4 yaşındaki çocuk midibüsün altında can verdi
Yokuştan aşağıya kayan 4 yaşındaki çocuk midibüsün altında can verdi
İpi çözülen kurbanlık koç, elmacık kemiğini kırdığı sahibini bayılttı
İpi çözülen kurbanlık koç, elmacık kemiğini kırdığı sahibini bayılttı
Arthur'u Juventus'a 82 milyon euroya satan Barcelona, Pjanic'i 65 milyon euroya transfer etti
Arthur'u Juventus'a 82 milyon euroya satan Barcelona, Pjanic'i 65 milyon euroya transfer etti
Bankalarda yarından itibaren yeni dönem! Anne kızlık soyadı ile kimlik doğrulama tarihe karışıyor
Bankalarda yarından itibaren yeni dönem! Anne kızlık soyadı ile kimlik doğrulama tarihe karışıyor
AB, yarından itibaren 14 ülkeye sınırlarını açıyor, listede Türkiye yok
AB, yarından itibaren 14 ülkeye sınırlarını açıyor, listede Türkiye yok
Devlet, yol kapatan magandalığı affetmedi! Asker eğlencesi sebebiyle 13 kişiye 66 bin lira ceza
Devlet, yol kapatan magandalığı affetmedi! Asker eğlencesi sebebiyle 13 kişiye 66 bin lira ceza
Zorla evlendirilmek istenen kız, nikah salonuna yapılan polis baskınıyla kurtarıldı
Zorla evlendirilmek istenen kız, nikah salonuna yapılan polis baskınıyla kurtarıldı
Suudi Arabistan'da çekirge istilası paniğe neden oldu
Suudi Arabistan'da çekirge istilası paniğe neden oldu
Fazla kilo şikayetiyle hastaneye giden şahsın karnından futbol topu büyüklüğünde ur çıktı
Fazla kilo şikayetiyle hastaneye giden şahsın karnından futbol topu büyüklüğünde ur çıktı
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu
Eski Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu, gözlük mağazası açtı
Eski Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu, gözlük mağazası açtı
Altının gram fiyatı 390,6 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 390,6 liradan işlem görüyor
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Bozkurt hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Bozkurt hayatını kaybetti
Bursa'da bir kadın, eşi pazara gidince çarşaf ile kendini asarak intihar etti
Bursa'da bir kadın, eşi pazara gidince çarşaf ile kendini asarak intihar etti
Son Dakika: Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği 1 ay daha uzatıldı
Son Dakika: Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği 1 ay daha uzatıldı
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
Müjdeli haberi Dr. Mehmet Öz verdi! Koronavirüste ölüm oranını azaltan tek ilaç bulundu
Müjdeli haberi Dr. Mehmet Öz verdi! Koronavirüste ölüm oranını azaltan tek ilaç bulundu
Kısa çalışma ödeneği nedir, şartları neler? İşte merak edilenler
Kısa çalışma ödeneği nedir, şartları neler? İşte merak edilenler
Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir
Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya...
'Çalınmasın' diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu
"Çalınmasın" diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu
'Kendi yatağımda aldatıldım' diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti
"Kendi yatağımda aldatıldım" diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti
Hırçın at, sahibini üzerinden atıp kaçtı! Genç adam hüngür hüngür ağladı
Hırçın at, sahibini üzerinden atıp kaçtı! Genç adam hüngür hüngür ağladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Cahit Özkan Fahrettin Koca Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Oğuzhan Koç Demet Akalın
Spor Ali Koç İrfan Buz Okan Buruk Hikmet Karaman Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız Karar Milli Temmuz
Şu an buradasınız: Antalya Havalimanı'nda test merkezi hizmete girdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.6.2020 13:40:43. #1.14#
title