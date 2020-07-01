Antalya Havalimanı'nda Koronavirüs Laboratuvarı Açıldı, Test Ücreti 15 Euro!
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Antalya Havalimanı'nda Koronavirüs Laboratuvarı Açıldı, Test Ücreti 15 Euro!

Tatil sezonunun açılmasıyla birlikte Türkiye'de en çok turist alan şehirlerin başında Antalya geliyor. Yeni tip koronavirüs Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında Antalya Havalimanı'nda

Antalya Havalimanı'nda Koronavirüs Laboratuvarı Açıldı, Test Ücreti 15 Euro!
01.07.2020 08:39 | Son Güncelleme: 01.07.2020 08:43

Tatil sezonunun açılmasıyla birlikte Türkiye'de en çok turist alan şehirlerin başında Antalya geliyor. Yeni tip koronavirüs Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında Antalya Havalimanı'nda laboratuvar açıldı.

4-5 Saat İçinde Sonuçlar Çıkacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'nın özellikle giriş-çıkışların yoğun olduğu havaalanlarına Kovid-19 laboratuvarı kurulması planlamaları kapsamında Antalya'da 90 metrekarelik kapalı alana havalimanı sağlık birimi kuruldu. Havaalanında kurulan laboratuvar, ofis ve tetkik alanlarından oluşuyor ve yaklaşık 20 sağlık çalışanı -dönüşümlü olarak- 24 saat hizmet verecek. Biyolojik numune alma kabininde alınan numuneler, laboratuvar ortamında incelenerek 4-5 saat içerisinde e-posta ile (Türkçe ve İngilizce olarak) veya çıktı olarak verilebilecek. Hem yurt dışına çıkacak hem de yurt dışından Türkiye'ye gelecekler bu birimden faydalanabilecek.

Zorunlu Kovid-19 Testi 15 Euro

İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, Sağlık Bakanlığı'nın talimatıyla hızlıca numune alma bölümü oluşturduklarını söyledi. Günlük 400 numune kapasitesi bulunduğunu belirten Hülür, "İl olarak 2 bin 500 test çalışıyoruz. Dört laboratuvarımız var. İlk etapta sonuçları merkezdeki laboratuvarda çalışacağız. Ancak yakında burada laboratuvar olarak çalışma yapacağız." dedi.

Hülür, ayrıca PCR testini zorunlu kılan ülkeler olduğunu belirterek "Bazı ülkeler 48 saat önceden Kovid-19 testi istiyor. Burada testin ücreti 15 avro yani 110 lira olacak. Havalimanında pasaport bölümünün öncesinde ateş ölçümü yapan termal kameralarımız var. Orada herhangi bir ateş semptomu olanlar izole alana alınacak. Buradan ekibimiz, doktorlarımız, giderek kişinin örneğini orada alacak. Kişi izole şekilde oteline gidecek, test sonucu pozitif olursa ambulansla hastaneye götürülecek. Türkiye'deki havalimanlarında kurulan ilk Kovid-19 laboratuvarı oldu. Bunun için önemli." dedi.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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