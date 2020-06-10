Antalya Havalimanı'nda ilk yurt dışı uçak heyecanı
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Antalya Havalimanı'nda ilk yurt dışı uçak heyecanı

Antalya Havalimanı'nda ilk yurt dışı uçak heyecanı*- SEYAHAT yasağının kaldırılmasının ardından Antalya Havalimanı'na ilk yurt dışı uçak seferi Almanya'dan gerçekleştirildi.

10.06.2020 14:37 | Son Güncelleme: 10.06.2020 14:45

Antalya Havalimanı'nda ilk yurt dışı uçak heyecanı

*- SEYAHAT yasağının kaldırılmasının ardından Antalya Havalimanı'na ilk yurt dışı uçak seferi Almanya'dan gerçekleştirildi. Yolcular detaylı sağlık kontrolünden geçirildikten sonra pasaport kontrolüne alındı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun süredir uygulanan yurt dışı seyahat yasağı bugün itibarıyla kaldırıldı. Turizm kenti Antalya'ya ilk yurt dışı uçak seferi ise Almanya'dan oldu. Özel bir havayolu tarafından düzenlenen 6 seferin ilki Münih'ten, ikincisi ise Düsseldorf'tan gerçekleştirildi. Münih'ten gelen uçak saat 11.40'ta havalimanına iniş yaparken Düsseldorf'tan gelen uçak ise 12.20'de indi. İlk iki seferde çoğunluğu gurbetçi toplam 200 yolcu, havalimanında detaylı sağlık kontrolünden geçirildi.

UÇAKTA HASTA VARSA NE OLUYOR?

Yolcular havalimanı dış hatlar terminalinin 113 numaralı kapısından tek tek içeri alındı. Ağızlarında maskeyle havalimanına giriş yapan yolcular, pasaport kontrolü öncesinde sağlık ekipleri tarafından detaylı kontrolden geçirildi. Fiziki mesafe kurallarının uygulandığı sağlık taramasında yolculara, iki termal kameradan geçtikten sonra 14 gün karantinada kalacaklarına dair form imzalattırılıyor. Almanya'da tüm kontrolden geçtikten sonra uçakla seyahat sırasında koronavirüs vakası görülen yolcuya ise uçak kabin ekibi tarafından müdahale ediliyor. Yolcu uçağın en arkasında bu türden olaylar için ayrılan, etrafı boşaltılmış koltuğa alınıp orada izleniyor. Havalimanına iniş yapıldığında kapı açılmadan önce yer hizmetlerine bilgi verilerek koronavirüs şüphesi taşıyan yolcu aprondan ambulansla hastaneye sevk ediliyor.

'ALMANYA'DA MAHSUR KALDIK'

Gurbetçi olduğunu anlatan Ali Öztürk, ilk defa böyle bir olayla karşılaştıklarını söyledi. 4 aydır Türkiye'ye gelmek için beklediklerini anlatan Öztürk, sağlık için detaylı kontrole katlanmak zorunda olduklarını söyledi. Hanife Öztürk ise detaylı muayenenin uzun sürdüğünü, ancak sağlık için bu uygulamaya razı olduklarını ifade etti.

Köpeğiyle birlikte Almanya'dan gelen Didem Görmez, 3 aydır Almanya'da mahsur kaldıklarını söyledi. Uçaktaki uygulamanın kendisini tedirgin ettiğini ifade eden Görmez, 'Uçak yolculuğu boyunca kontrol sıkı değildi. Herkes maskesini çıkardı, sürekli bir şeyler yiyip içtiler. Bu durum beni tedirgin etti. Havalimanında detayı muayeneden geçirildik. Almanya'da mahsur kalmıştım. Evcil hayvanım olduğu için kurtarma uçuşlarına almadılar" dedi.

Gün boyu uçuş seferlerinin devam edeceği öğrenildi.

Antalya Havalimanı'nda ilk yurt dışı uçak heyecanı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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