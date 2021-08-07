Antalya hava unsurları Muğla'ya aktarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalya hava unsurları Muğla'ya aktarıldı

Antalya hava unsurları Muğla'ya aktarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

10 gündür devam eden Muğla'daki yangınların söndürülmesi çalışmaları sürüyor.

10 gündür devam eden Muğla'daki yangınların söndürülmesi çalışmaları sürüyor. Köyceğiz, Menteşe, Milas ve Yatağan'daki yangınlar sürerken Antalya'daki yangınların kontrol altına alınması sonrası bu bölgedeki tüm hava unsurlarının yanında yer ekiplerinin bir bölümü Muğla'ya kaydırılıyor.

Köyceğiz'de 10 gündür devam eden orman yangını Denizli istikametinde Otmanlar ve Dalaman istikametinde Çövmen yaylaları kısmında devam ediyor. Milas orman yangını ise Fesleğen-Yeniköy Termik Santrali hattında sürerken, alevlerin etkisini kaybettiği açıklandı.

Kavaklıdere ilçesinde başlayan ve daha sonra Muğla Menteşe ve Yatağan tarafında ilerleyen yangın dün rüzgarın ters dönmesi ile tekrar Kavaklıdere bölgesine ilerlemişti. Bugün Menteşe Yılanlı bölgesinde Şenyayla Mahallesi ve yine Menteşe Yumaklı bölgesinde devam ediyor. Yangın aynı zamanda Kavaklıdere tarafında da sürüyor. Yatağının ilçesi Hacıveliler Mahallesi tarafında başlayan da henüz kontrol altına alınmadı.

Tüm hava unsurları Muğla'ya kaydırılıyor

Antalya bölgesindeki yangınların kontrol altına alınmasının ardından Orman Genel Müdürlüğü tüm hava gücünü Muğla bölgesindeki yangınlara kaydırdı. Orman Genel Müdürlüğü hava unsurlarının yanında yer ekiplerinden bir bölümünü de Muğla'ya kaydırdı.

Muğla'da 28 helikopter 6 uçak görev alacak

Muğla bölgesinde devam eden orman yangınlarına 4 uçak ve 16 helikopter müdahale ediyor. Antalya'da yangınların kontrol altına alınmasının ardından buradaki hava gücü Muğla bölgesine kaydırılarak Muğla'da bugün havadan 28 helikopter ve 6 uçak müdahale edecek. Bu 6 uçaktan ikisi 40 ton su kapasiteli tanker uçak. 4 uçak ise deniz ve büyük göl ile barajlardan su alma özelliğine sahip amfibik uçak. Muğla'daki yangınlara yerden müdahale eden kara gücüne de takviye yapıldı. Antalya ve diğer bölgelerden 76 arazöz Muğla'daki devam eden yangınlara kaydırıldı. - MUĞLA

Antalya hava unsurları Muğla'ya aktarıldı
Antalya hava unsurları Muğla'ya aktarıldı
Antalya hava unsurları Muğla'ya aktarıldı
Antalya hava unsurları Muğla'ya aktarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İki gaspçı, kuyumcudan gerçek sandıkları 60 imitasyon bilezik çaldı
İki gaspçı, kuyumcudan gerçek sandıkları 60 imitasyon bilezik çaldı
Çaresizliğin fotoğrafı! Yanan mahallelerini elleri kolları bağlı şekilde tepeden izlediler
Çaresizliğin fotoğrafı! Yanan mahallelerini elleri kolları bağlı şekilde tepeden izlediler
4 yaşındaki Hasan ailesini yanmaktan kurtardı
4 yaşındaki Hasan ailesini yanmaktan kurtardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Özhaseki Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Haluk Levent Süreyya Yalçın Mehmet Ali Erbil Yiğit Marcus Aral
Spor Ali Koç Burak Elmas Abdullah Avcı Alex Teixeira Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Antalya hava unsurları Muğla'ya aktarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.8.2021 09:34:02. #1.14#

title