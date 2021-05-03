ANTALYA HASTA KEDİ TEDAVİYE ALINDI
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ANTALYA HASTA KEDİ TEDAVİYE ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ALANYA Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri hasta halde bulunan kedinin tedavisine başladı.

ALANYA Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri hasta halde bulunan kedinin tedavisine başladı. Alanya Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında da sokaktaki canların sağlıkları için görevlerine devam ediyor. Hayvanların beslenme noktalarına mama ve su konulurken, hasta, yaralanmış olan hayvanların da iyileştirilmesi için ellerinden gelen gayreti gösteren ekipler, Mahmutlar Mahallesi Zafer Caddesi üzerinde bir sokak kedisinin durumunun kötü olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ihbarın kendilerine gelmesinden kısa süre sonra belirlenen adrese geldi. Kediyi dikkatle alan ekipler tedavisini yapmak için Alanya Belediyesi Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan kedinin sokakta yaşayan birçok hayvanda olduğu gibi enfeksiyon kaptığı, tedavisine başlandığı ve durumunun takip edildiği öğrenildi.

ANTALYA HASTA KEDİ TEDAVİYE ALINDI
ANTALYA HASTA KEDİ TEDAVİYE ALINDI
ANTALYA HASTA KEDİ TEDAVİYE ALINDI
ANTALYA HASTA KEDİ TEDAVİYE ALINDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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