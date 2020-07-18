ANTALYA Hapis cezası alan çocuğa taciz sanığından aileye dövüldüğü iddiasıyla tazminat davası
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ANTALYA Hapis cezası alan çocuğa taciz sanığından aileye dövüldüğü iddiasıyla tazminat davası

Hapis cezası alan çocuğa taciz sanığından aileye dövüldüğü iddiasıyla tazminat davasıANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, 2 yıl önce bir markette, o tarihte 12 yaşında olan A.A.

ANTALYA Hapis cezası alan çocuğa taciz sanığından aileye dövüldüğü iddiasıyla tazminat davası
18.07.2020 17:48 | Son Güncelleme: 18.07.2020 17:53

Hapis cezası alan çocuğa taciz sanığından aileye dövüldüğü iddiasıyla tazminat davası

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, 2 yıl önce bir markette, o tarihte 12 yaşında olan A.A. isimli kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada verilen 4 yıl 2 ay hapis cezası Bölge Adliye Mahkemesi'nce kesinleşen Bölükbaş Dinç (64), kendisini dövdükleri gerekçesiyle mağdur çocuğun babası ile amcasına 21 bin liralık maddi-manevi tazminat davası açtı. Kız çocuğunun ailesi de Dinç'e 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Manavgat'ın turistik mahallesi Side'de oturan Bölükbaş Dinç, iddiaya göre, 2018 yılı eylül ayında bir markette A.A. adlı kız çocuğuna belinden sarılıp, vücuduna dokunarak, istismarda bulundu. Küçük kızın babası ve amcası tarafından marketin önünde dövüldükten sonra jandarmaya teslim edilen Bölükbaş Dinç, sulh ceza hakimliğince 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı. Duruşmalar sırasında tahliye edilen ve Manavgat 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan hakkında 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Bölükbaş Dinç'e, 6 Aralık 2018 tarihinde yapılan karar duruşmasında 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Bölükbaş Dinç'in cezası Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesi tarafından 25 Haziran 2020 tarihinde onandı. Bu kararının ardından şu an serbest olan Bölükbaş Dinç hakkındaki sürecin devam ettiği belirtildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Yargılama sırasında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunan Bölükbaş Dinç, A.A.'nın babası Mehmet Reşit A. ve amcası Ümit A.'dan kendisini dövdükleri gerekçesiyle şikayetçi oldu. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'nde görülen yargılama sırasında Bölükbaş Dinç avukatı aracılığıyla Manavgat 4'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak, A.A.'nın babası ve amcası hakkında kendisini dövdükleri ve darp ettikleri için ayrı ayrı 500'er lira maddi ve 10 biner lirası da manevi olmak üzere toplam 21 bin liralık tazminat davası açtı. Manavgat 4'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dilekçede şu ifadeler kullanıldı:

"Davalı Mehmet Reşit A. ve yanında bulunan iki kişi müvekkilin önce kafasına olmak üzere tüm vücuduna tekme-tokat vurmak suretiyle darp etmişlerdir. Bu esnada küfür, hakaret ve tehditlerde de bulunmuşlardır. Müvekkil darp edildiği esnada dahi suçsuz olduğunu söylemesine rağmen davalılar müvekkili darp etmeye devam etmişler, müvekkil bu darp olayı sonrasında ciddi yaralar almıştır. Olay sonrasında hastaneye giden müvekkilin yüzünde ve kolunda darp izleri mevcuttur. 16.09.2018 tarihli Genel Adli Muayene Raporu 'yüzde sağ yanak yaygın hipermi, kafa saçlı deride yer yer kızarıklıklar mevcut, kulak memesinde 1 cm kesi mevcut, sol yanakta hafif kızarıklık, sırtta yer yer ağrı ve sol alt burunda hafif kızarıklık mevcut, sağ kulakta kızarıklık mevcut, sağ el 5. parmakta kırık, sağ kulakta duvarda kızarıklık mevcut, sol kulakta kızarıklık mevcut' şeklinde düzenlenmiştir. Müvekkil 1956 doğumlu birisidir ve 3 kişi tarafından ciddi bir şekilde darp edilmiş, bu sebeple derin yaralar almıştır. Kati hekim raporuna göre müvekkilin vücutta kemik kırığı oluşmuş ve basit tıbbi müdahaleyle giderilemez şekilde yaralanmış olduğu tespit edilmiştir. Müvekkilim hem maddi hem manevi olarak zarara uğramıştır. Ciddi bir yaralanma yaşayıp, belli bir süre çalışamamıştır. Müvekkillerin hastane ve tedavi giderleriyle birlikte müvekkilin çalışamadığı süre boyunca uğradıkları kazanç kayıplarının ve kaza nedeniyle yaşamış oldukları manevi acıların bir nebze olsun giderilmesi gerekmektedir."

100 BİN LİRALIK DAVA AÇTILAR

A.A.'nın ailesi de Bölükbaş Dinç'e karşı 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Manavgat 4'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi, 2 davayı birleştirdi.

Kaynak: DHA

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