ANTALYA Hamamlar yeni normale ayak uydurdu
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ANTALYA Hamamlar yeni normale ayak uydurdu

Hamamlar yeni normale ayak uydurduKORONAVİRÜS (Kovid-19) salgınıyla birlikte alınan önlem ve kısıtlamalar çerçevesinde 76 gün önce kapanan hamamlar, normalleşme süreciyle birlikte kapılarını açmaya başladı.

12.06.2020 17:34 | Son Güncelleme: 12.06.2020 17:45

Hamamlar yeni normale ayak uydurdu

KORONAVİRÜS (Kovid-19) salgınıyla birlikte alınan önlem ve kısıtlamalar çerçevesinde 76 gün önce kapanan hamamlar, normalleşme süreciyle birlikte kapılarını açmaya başladı. Antalya'daki hamamlar, sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına özen gösterirken, tellaklar da maske ve siperlik takarak kese yapıyor.

Antalya'da 15 Mart gecesi İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 'Koronavirüs salgınından korumak ve yayılmasını engellemek için alınması gereken tedbirler' içinde hamamlar da süresiz şekilde kapatılmıştı. Aradan geçen süre içinde müşteri kabulünü tamamen durduran hamamlar 1 Haziran günü başlayan normalleşme süreciyle birlikte yeniden hizmet vermeye başladı. Hamamın girişinden çıkışına kadar yeni normal hayatın gerektirdiği hijyen, sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat eden hamamda tellaklar ise çift maske takıp müşteriyi keseliyor. Tellaklar, tıbbi maske üzerine yüz siperliği takarak müşterisini karşılıyor. Sosyal mesafe kurallarına uygun hazırlanan aralarında 2 metre mesafe olacak şekilde konumlandırılan 'Kese Taşı' üzerine uzanan vatandaşlar, burada tellak tarafından keselenip sabunlanıyor. Aynı şekilde göbek taşının çevresinde de sosyal mesafe kuralları geçerli. Birer musluk boşluk bırakarak banyolarını yapan vatandaşlar, hamam çıkışında ise tek kullanımlık havlulara sarılarak dinleniyor. Hamamlarda en önemli ayrıntı ise kese olan bir müşterinin ardından kese taşına uygulanan temizlik çalışması. Tellak, müşterisini gönderir göndermez eline aldığı dezenfektan ile kese taşını baştan aşağı yıkayarak 15 dakika süresince dinlenmeye bırakıyor. Müşteriler sırayla içeri alındığı için kullanılan bir taş en az yarım saat sonra bir başka müşteri için hazır hale geliyor. MASKE VE SİPERLİKLE KESE

Normal hayat ile birlikte mesleğini koronavirüs önlemleri çerçevesinde devam ettirdiğini belirten 8 yıllık hamam tellağı Hüseyin Can Maya, tıbbi maske ve yüz siperliği takıp kese yaptığı müşterisiyle yüz yüze gelmemeye özen gösterdiğini söyledi. Maya, maske ve siperlikle kese yapmanın zor olduğunu fakat koronavirüs tedbirlerine tamamen uyduklarının altını çizdi. Hamamın sıcaklığından dolayı siperlikte meydana gelen buharı ise sık sık silmek zorunda kaldığını hatırlatan tellak Maya, "Salgın tamamen ortadan kalkıncaya kadar normalleşme sürecinde işimizi dikkat ederek yerine getireceğiz" dedi.

KENDİMİ GÜVENDE HİSSETTİM

Salgın öncesi sık sık hamama gittiğini anlatan Sani Üstün, "Hamamın açıldığını duydum ve geldim. Kapıdan girerken birlikte koronavirüs önlemleri başlıyor. Kapıda ateşim ölçüldü, el dezenfektanı kullanmam söylendi. Ardından tek kullanımlık terlikler verildi. Hamama indiğimde ise beni önceden dezenfekte edilen kese taşına yatırdılar. Tellak ise maskeli ve siperlikliydi. Kendimi güvende hissettim gönül rahatlığıyla banyomu yaptım" dedi.

TELLAKLAR ÇİFT MASKEYLE

Hamam işletmecisi Hakan Onay, yaşadıkları süreci ve 1 Haziran sonrası müşteri kabulü için yaptıkları çalışmaları anlattı. Hamam girişinde misafirin ateşinin ölçüldüğünü ve ardından kayıt yapıldığını anlatan Onay, şöyle konuştu:

"Gelenlerin irtibat numaralarını alıyoruz. Eğer ateşi yüksek ise zaten hamama girme şansı olmuyor. Müşterilerin de hamama girerken maskeli olmalarını istiyoruz. Tellak ile buluştuklarında ise maskelerini çıkartıp kese taşına uzanıyorlar. Tellaklar siperlik ve maske kullanıyor. Misafirlerle mümkün olduğunca sosyal mesafeli şekilde iletişim kuruyorlar. Tek kullanımlık havlularımız bulunuyor. İnsanlarda bir tedirginlik var. İçeri girdikten sonra aldığımız önlemleri gördükten sonra rahat bir şekilde hizmetini alıyor. Misafir kesesini olduktan sonra yattığı yeri dezenfekte ediyoruz. Sonraki misafire 15- 20 dakika boş bırakıyoruz. Soyunma odalarında da kapı kolları ve misafirlerin dokunabileceği yerler dezenfekte ediliyor."

ANTALYA Hamamlar yeni normale ayak uydurdu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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