Antalya halleri şubat ayı domates, sebze ve meyve endeksi açıklandı

Antalya Ticaret Borsası (ATB), Antalya hallerinde işlem gören domates, sebze ve meyvelerin işlem miktar ve fiyatlarıyla ilgili endeks değerlerinin şubat ayına ilişkin değişimlerini açıkladı.

Antalya Ticaret Borsası (ATB), Antalya hallerinde işlem gören domates, sebze ve meyvelerin işlem miktar ve fiyatlarıyla ilgili endeks değerlerinin şubat ayına ilişkin değişimlerini açıkladı.

ATB'den yapılan açıklamaya göre, şubatta miktar endeksleri bir önceki aya göre domateste yüzde 1,66, sebzede yüzde 0,20, meyvede yüzde 12,58 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre ise miktar endeksi domateste yüzde 25,58, sebzede yüzde 32,96 ve meyvede ise yüzde 31,12 geriledi.

Şubatta fiyat endeksleri bir önceki aya göre domateste yüzde 11,17 ve sebzede yüzde 1,96 artarken, meyvenin fiyat endeksi ise yüzde 2,60 azalış gösterdi. Geçen yılın aynı ayına göre fiyat endeksi domateste yüzde 17,94, sebzede yüzde 6,66 azaldı. Meyvenin fiyat endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,74 arttı.

Domates miktar endeksinde son 6 yılın rekor değişimi

Domates miktar endeksinde şubatta görülen yıllık bazda yüzde 25,58'lik azalış son 6 yılın şubat aylarındaki rekor yıllık değişim olurken, endeksteki domates fiyatında 2016'dan sonraki en yüksek düşüş de yüzde 17,94 ile bu ayda gerçekleşti.

Sebze miktar endeksinde de şubatta görülen yüzde 32,96'lık azalış son 6 yılın şubat aylarındaki rekor yıllık değişim oldu. Sebzenin fiyat endeksinde 2016'dan sonraki en yüksek düşüş de yüzde 6,66 ile bu ayda yaşandı. Sebzede domatesin aksine daha düşük bir fiyat azalışı gerçekleşti.

Meyve miktar ve fiyat endekslerinde ise arz talep ilişkisi, miktardaki azalışa karşılık fiyatta artış şeklinde gerçekleşti. Son 6 yıllık şubat gerçekleşmelerine göre, meyve endeksinde miktarda yüzde 31,12'lik azalışın olduğu 2021'in şubat ayı, fiyatta yüzde 32,74'lük artış ile meyvede rekorlar ayı oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Levent Kişi